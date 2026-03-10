Importante movilización policial en Casa de Gobierno: Desconocen lo actuado por los representantes designado para negociar

Los que se movilizan desconocen a quienes participan de las negociaciones dado que no se les informó de cuanto es el aumento dado por el Gobierno provincial.

Además se menciona a través de mensajes de WhatsApp que renunció el secretario de seguridad Juan Manuel Pulleiroy del jefe de Policía Comisario General Milton Sánchez.

La protesta policial de esta noche es para desconocer lo actuado por parte de una parte que represento a los de las fuerzas de Seguridad de la provincia y que en un momento fue escalando a un escenario de máxima tensión frente a la Casa de Gobierno de Jujuy.

Luego los manifestantes se ubicaron al costado de Casa de Gobierno sobre calle Sarmiento y una vez ahí comenzaron a mover uno de los portones de ingreso hasta conseguir arrancarlo. En medio del clima de bronca, también se encendieron neumáticos en las inmediaciones del edificio gubernamental, en un intento por presionar para que se abran canales de negociación.

En ese momento también se formo un importante cordón de integrantes de Infantería para evitar el ingreso a Casa de Gobierno. Lo que si se noto a una gran cantidad de manifestantes, muchos de ellos tapándose parte de la cara.

Durante la protesta de quienes participan de la medida de fuerza exigieron públicamente la renuncia del secretario de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, y del jefe de la Policía de Jujuy, Milton Sánchez, haciéndoles a ellos responsables de la situación.

Según fuentes cercanas al ámbito policial, tanto la cúpula de la fuerza como funcionarios del gobierno provincial permanecen en la Central de Policía siguiendo de cerca el desarrollo de la protesta.

La escena frente a la Casa de Gobierno refleja la crisis dentro de las fuerzas de seguridad porque muchos de los que forman parte de las protestas se encuentran divididos, ya que un sector brinda el apoyo a los negociadores y otro sector no aprueba las gestiones realizadas, demostrando el disconformismo de los aumentos conseguidos al que consideran insuficientes.

También, desde uno de los sectores que rechazan la violencia, mencionando que a esta protesta se sumaron agitadores quienes aprovechan el momento para complicar la situación. Tambien anduvieron circulando distintos mensajes por WhatsApp donde hacían conocer sus posturas o posición sobre lo que viene ocurriendo con el pedido de aumento y el manejo de la situación.