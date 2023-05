Importante jornada de picada de vehículos en el autónomo Tierra Brava de San Pedro

Este domingo se corrió la primera edición de las picadas en el circuito trazado en el predio de Tierra Brava de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

La organización estuvo a cargo del Departamento de Deportes Extremos de la comuna en el predio ubicado a la vera de la ruta nacional 34, en las categorías 110 cc, en 150 cc estándar, motos libres, luego siguieron los vehículos tracción delantero y el biturbo haciendo el cierre final.

El piloto Julio Moisés comentó, “es muy lindo lo que se está viviendo hoy y habíamos prometido una muy buena picada para que los chicos vengan hay más de 30, 40 pilotos de Jujuy, de San Pedro otros 30, 40, así es una linda jornada muy buena organización, mis felicitaciones a Pola que vino desde Santa Fe y se sumó a esto con semáforos y sensores además siempre le pone toda la onda y solucionando problemas, que puede llegar a ver siempre”.

Por otra parte el director de Deporte Extremos de San Pedro Gabriel Rocha mencionó, “teníamos que hacer esto es un deporte que nos faltaba así que lo estamos cumpliendo y la verdad la idea es sacar las picadas clandestinas de los semáforos y demás a un lugar seguro y de acuerdo al calendario que tenemos aquí en el predio Tierra Brava vamos a diagramar para traer nuevamente una fecha del rugir de los motores aquí a San Pedro, porque que es un deporte nuevo y estamos aprendiendo así que estamos contentos con todo lo que se viene”.

Continúo expresando, “además de las categorías de motos luego vendrán los cuatris y posteriormente los autos, tenemos un abanico muy grande de opciones para que cada uno de los pilotos puedan demostrar su destreza aquí en San Pedro y quiero agradecer al equipo de Tierra Brava y automotores que le ponen muchas ganas y creemos que vamos por buen camino”.

Rocha termino destacando, “los hermanos Pola tienen una trayectoria de alrededor de 30 años de experiencia y ellos son quienes organizan estás carreras y nosotros solamente preparamos todo lo referido a la pista y demás para que todo salga de la mejor manera y se vean reflejados en esta experiencia”.

Luego el promotor de picadas nacionales Héctor Pola remarcó, “venimos viajando desde el jueves que fuimos al Cabalén de Córdoba donde estuvimos realizando el evento en Córdoba, estuvimos en Salta, luego llegamos aquí y había un poco de llovizna y la gente estaba un poco con miedo porque no sabían cómo sería competir en tierra, pero yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo y de 10 fechas hago 8 en pista de tierra todos los fines de semana, voy a Corrientes, Catamarca, Santiago, voy por todos lados y siempre en pista de tierra da gusto también porque al piloto de motos y autos no rompen nada, es decir patinan las motos pero no se rompen como lo hacen en asfalto”.

A su vez añadió, “quiero agradecer al intendente y a Gabriel que nos atendieron de maravilla porque hay que hacer 1.400 km para venir y realizar un evento, me gusta porque cada vez que vengo acá vuelvo a vivir, me encanta Jujuy y cada vez que vengo no me quiero volver, Jujuy es hermoso la gente es cálida, es otra cosa y por ejemplo en Rosario no podes salir a la calle, no sabes si vas a volver y cuando venís al Norte te sentás en cualquier lado y te tomas una gaseosa, nada que ver, nos sentimos privilegiados de poder venir a realizar un evento acá, además todos los pilotos me conocen de años”.

Para finalizar Pola expresó, “la pista fíjate lo que es, fíjate lo que es el predio, tenes parrilleros, sombras y por ejemplo si lo haces en diciembre o en octubre tendrías gente hasta las 6 de la mañana, además esto es una iniciativa del intendente y Gabriel porque con esto uno está sacando los chicos de las calles y acá poder correr con todo. Todos seguros nacionales que se usan cuando corren el Turismo Carretera, el TC 2000 y todas las categorías nacionales, además nosotros con mi hermano si no tenes estás garantías no realizamos estos eventos, porque si se te cae una persona y se lastima puede haber problemas, pero nosotros acá estamos al 100% cubiertos y agradezco a el intendente y todo el equipo de Tierra Brava porque la verdad la atención fue realmente buena”.