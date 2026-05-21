Importante apertura del Diplomado para el Empoderamiento y Fortalecimiento Integral de Mujeres

Con una amplia participación de mujeres provenientes de distintos puntos de la provincia, días atrás se dio inicio al “Diplomado en Formación Integral para el Empoderamiento de Mujeres”.

Es una importante propuesta de formación organizada por la Secretaría de Gestión Pública de la Provincia, en coordinación con el Instituto Superior Intercultural “Campinta Guazú Gloria Pérez”, el Consejo Provincial de Mujeres, Género e Igualdad y el Ministerio de Salud.

Esta iniciativa surge a partir del Círculo de Mujeres realizado el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, espacio que permitió promover el encuentro, la escucha activa, la reflexión y la construcción colectiva entre mujeres de diferentes trayectorias y realidades de la provincia. En aquella jornada, muchas participantes manifestaron la necesidad de contar con espacios permanentes de formación, acompañamiento y fortalecimiento personal, comunitario y territorial.

En respuesta a esa demanda, se impulsó este diplomado como una herramienta de formación integral destinada a fortalecer capacidades, promover el liderazgo, fomentar la participación activa y consolidar la autonomía de las mujeres desde una perspectiva comunitaria, intercultural y con enfoque de derechos.

La diplomatura tendrá una duración de cinco meses y se desarrollará mediante encuentros presenciales quincenales, abordando módulos vinculados al desarrollo personal, liderazgo, participación comunitaria, promoción de derechos, salud integral y fortalecimiento de herramientas para el trabajo territorial y social.

La jornada inaugural comenzó con el módulo “Identidad, autoestima y desarrollo personal”, marcando el inicio de un trayecto formativo pensado para acompañar el crecimiento integral de las mujeres participantes y generar redes de contención, intercambio y fortalecimiento colectivo.

Durante el acto de apertura estuvieron presentes Natalia Sarapura, secretaria de Gestión Pública de la Provincia; Lourdes Navarro, presidente del Consejo Provincial de Mujeres, Género e Igualdad; la Dra. Claudia Castro, directora provincial de Maternidad del Ministerio de Salud; Victoria Luna Murillo, secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos; Yolanda Suruguay, directora provincial de Derechos Humanos; y Cristina Martínez, rectora del Instituto Superior Intercultural “Campinta Guazú Gloria Pérez”.

Asimismo, acompañaron referentes comunitarias, presidentas de centros vecinales, emprendedoras, integrantes de organizaciones sociales y mujeres comprometidas con el fortalecimiento de sus comunidades, además de mujeres con trayectoria en la función pública y el trabajo social, quienes aportaron sus experiencias y perspectivas a este espacio de formación y encuentro.

La diversidad de trayectorias, saberes y experiencias presentes enriquece profundamente este proceso formativo y reafirma el rol fundamental de las mujeres en la construcción de comunidades más participativas, inclusivas y solidarias.

Finalmente, se destacó el compromiso de los equipos docentes e institucionales que forman parte de esta propuesta, así como la participación y el entusiasmo de cada una de las mujeres que decidieron sumarse a este espacio de aprendizaje, crecimiento y transformación colectiva.

El diplomado busca consolidarse como una política de fortalecimiento y formación para las mujeres de la provincia, promoviendo herramientas que contribuyan al empoderamiento, la participación y la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.