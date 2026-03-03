Iban de Jujuy a Mendoza: Detienen en Tucumán a tres “cápsuleras” que habían ingerido más de dos kilos de cocaína

Ocurrió en un control vial sobre el Peaje Molle Yaco, donde los gendarmes inspeccionaban un colectivo de larga distancia cuando tres ciudadanas de nacionalidad boliviana manifestaron dolores abdominales que derivaron en la detección mediante placas radiográficas de 198 cápsulas.

Desplegados sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358, los efectivos de la Patrulla Eventual «Trancas», dependiente del Escuadrón 55 «Tucumán», detuvieron la marcha de un ómnibus con itinerario San Salvador de Jujuy – Mendoza Capital.

Al momento de la inspección, los funcionarios notaron que tres pasajeras manifestaron molestias abdominales. Ante las altas posibilidades de estar frente a un hecho ilícito, los gendarmes realizaron el traslado de las mujeres involucradas hacia el Hospital de Trancas para realizar las placas radiográficas en donde pudieron observar la presencia de cápsulas.

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación debido a que es un riesgo para la salud, trasladaron a las ciudadanas hasta Centro de Salud Zenón Santillán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a en donde evacuaron un total de 198 cápsulas.

Los envoltorios hallados fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 2 kilos con 328 gramos.

Finalmente, conforme lo dispuesto por el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se realizó el secuestro de la droga y la detención de las tres involucradas.