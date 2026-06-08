Hutíes de Yemen reivindican ataque con misiles contra Israel

Además anunciaron una prohibición total de la navegación marítima vinculada a Israel en el mar Rojo.

El grupo hutí de Yemen dijo este lunes que lanzó una oleada de misiles contra lo que calificó como emplazamientos sensibles israelíes en la zona de Jaffa y anunció una prohibición total de la navegación marítima vinculada a Israel en el mar Rojo.

Mediante un comunicado televisado, Yahya Sarea, portavoz militar hutí, indicó que las fuerzas del grupo ejecutaron un ataque balístico contra objetivos en Jaffa, asegurando que la operación alcanzó sus objetivos.

Sarea también declaró una «prohibición absoluta» a la navegación marítima israelí en aguas del mar Rojo, advirtiendo de que cualquier embarcación vinculada a Israel que transite por esta vía fluvial será considerada objetivo militar legítimo desde el momento del anuncio.

Añadió que el movimiento responderá a cualquier escalada con otra escalada. Y apuntó que sus operaciones militares podrían intensificarse en coordinación con grupos aliados.

El portavoz precisó que los hutíes mantendrán sus operaciones mientras persistan lo que califican de agresiones y bloqueos contra Yemen y sus grupos aliados en la región.

Durante la madrugada del lunes, Israel informó de que su fuerza aérea atacó objetivos militares en el oeste y centro de Irán, como respuesta al lanzamiento de misiles iraníes el día anterior. Posteriormente, Irán disparó más misiles contra territorio israelí.

El grupo hutí, uno de los aliados regionales más cercanos a Irán, controla Saná, capital de Yemen, y gran parte del norte del país desde finales de 2014.

Desde octubre de 2023, el grupo ha llevado a cabo ataques con misiles, drones y marítimos contra Israel en apoyo a Gaza y las fuerzas aliadas regionales respaldadas por Irán. Los hutíes también apoyaron a Irán durante el conflicto de 12 días que libró con Israel el año pasado.

Como represalia, Israel realizó una serie de bombardeos sobre zonas bajo control hutí en Yemen, causando la muerte de altos mandos y daños en infraestructuras estratégicas.

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