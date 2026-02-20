Hungría y Eslovaquia suspenden las exportaciones de diésel a Ucrania y analizan el corte de electricidad y gas

La medida se produjo tras la interrupción de los flujos de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba. Hungría y Eslovaquia son los principales aliados de Moscú en la UE.

Hungría amenaza con cortar la electricidad y el gas a Ucrania, después de suspender la venta de diésel, si Kiev no reanuda el tránsito de crudo ruso por el oleoducto ‘Druzhba’, cortado después de un ataque ruso.

Budapest, el más cercano a Rusia en la Unión Europea, volvió a acusar a Ucrania de intentar chantajearle con el corte de suministros petroleros.

“Hemos cortado el suministro de diésel y estamos estudiando la misma posibilidad en el caso de la electricidad y el gas”, afirmó a la prensa el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás.

El ministro señaló de que el Gobierno de Viktor Orbán considera “inaceptable” que Ucrania no haya reanudado el tránsito del crudo ruso hacia Hungría.

Según Gulyás, Kiev “está causando, de una manera intencionada, daños a dos países miembros de la UE, a Hungría y a Eslovaquia”, con lo que Ucrania infringe las normas comunitarias que debería respetar si quiere integrarse en el bloque.

El Gobierno de Eslovaquia y Orbán informaron la suspensión de exportaciones de diésel hacia Ucrania por el corte de tránsito del petróleo hacia Hungría.

Tanto Hungría como Eslovaquia anunciaron el miércoles que activan sus reservas de emergencia de petróleo, ante la interrupción de la llegada de crudo ruso desde finales de enero por ataques de Rusia.

Hungría es -junto a Eslovaquia- el mejor aliado de Moscú en la UE y compra a Rusia al menos el 65% del petróleo y el 85 % del gas que consume el país.

(Canal26)