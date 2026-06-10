Hubo importante operativo de seguridad integral entre Jujuy y Salta

En horas de la tarde se desplegó un mega operativo en inmediaciones de Ruta Provincial 80°.

Fue entre las localidades de Palma Sola y la Estrella, próximo al límite con la vecina provincia de Salta.

El dispositivo contó con efectivos de diferentes unidades operativas de la Unidad Regional 2, Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Salta.

Durante el mismo se realizaron controles vehiculares, recorridos en zonas rurales y otras tareas operativas.

El objetivo es reforzar la seguridad en los límites de nuestra provincia y zonas rurales, resultando fundamental la cooperación con distintas fuerzas.