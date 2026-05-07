Hubo cambio de horario del partido que juega Gimnasia con San Martín en Tucumán

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El partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la Primera Nacional sufrió una modificación en su programación.

Otro horario tiene el partido del próximo martes

El encuentro finalmente se jugará el martes 12 de mayo a las 21:10 horas en La Ciudadela, en Tucumán. Cabe recordar, que el encuentro estaba programado para las 19 horas.

El cambio se debe a que San Martín tendrá actividad por Copa Argentina 2026.

Además, ya fue designado el árbitro del encuentro Maximiliano Manduca con los asistentes Damián Espinoza y Roberto Rosas. El cuarto árbitro será Francisco Acosta.

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