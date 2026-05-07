Hubo cambio de horario del partido que juega Gimnasia con San Martín en Tucumán

El partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la Primera Nacional sufrió una modificación en su programación.

El encuentro finalmente se jugará el martes 12 de mayo a las 21:10 horas en La Ciudadela, en Tucumán. Cabe recordar, que el encuentro estaba programado para las 19 horas.

El cambio se debe a que San Martín tendrá actividad por Copa Argentina 2026.

Además, ya fue designado el árbitro del encuentro Maximiliano Manduca con los asistentes Damián Espinoza y Roberto Rosas. El cuarto árbitro será Francisco Acosta.