Hoy se vivirá una nueva jornada de los “Corsos sampedreños 2026”

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, vivirá desde esta noche la fiesta de Carnaval Grande. Los mejores corsos del norte se pondrán en marcha desde las 22 en el circuito céntrico.

Hoy será el turno del grupo B que a lo largo de la noche por las diez cuadras del circuito ubicado por el casco céntrico van a desplegar su alegría, color y toda la diversión compartiendo con la gente.

En el palo principal de COMECOR, estará con todo su espectáculo, brindando su repertorio Oriana Reyes, acompañando al público La gente podrá elegir una silla, un lugar en la tribuna o bien alquilar una mesa y silla en una confitería para mayor comodidad, por lo que desde muy temprano comenzarán acercarse por los diferentes sectores.

Para los que deseen pernoctar, la ciudad cuenta con diferentes hoteles y hostales para alojamiento, por lo que podrán quedarse a descansar después de la noche de coros.