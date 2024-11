Hoy hubo marcha y protesta de la Intergremial por calles de la ciudad Capital

Sigue la protesta de la Intergremial en rechazo al 2% de aumento y el bono de fin de año otorgado por el Gobierno provincial y a la cual rechazan por considerarlo insuficiente.

Anunciaron que de no encontrar soluciones va a profundizar las medidas de protesta como organizar una olla popular a la vera de la ruta nacional 34 en San Pedro y de esta forma exigir más aumentos para los estatales.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “estamos en un marco de unidad y este marco unidad nos lleva a repudiar esto atropellos y estas cuestiones donde no hay una mesa paritaria que sea discutible. Acá hay imposiciones y esta expresión de los trabajadores se va a ir profundizando, ya hay corte de ruta en San Pedro, el viernes vamos a hacer nosotros en San Pedro con otros compañeros una olla popular al costado la ruta para visibilizar el conflicto”.

Señalando luego, “el Gobierno pretende que esperemos hasta el 20 de noviembre, cuando ya dio los números y los números que hoy dan es el mismo porcentaje que vamos a recibir con este 2% que no superó los 15.000 pesos en el bolsillo del trabajador y que va a ser lo mismo que vamos a recibir en marzo, o sea si hoy no discutimos no vamos a tener posibilidad de resolver ninguna situación económica que está azotando el bolsillo de los trabajadores con esta inflación”.

A su vez expresó, “en San Pedro los compañeros no llegan a fin de mes, los trabajadores de salud, educación y municipio no llegan a fin de mes tienen una situación muy precarizada, hay una broca por las muchas imposiciones y apriete por el tema de las medidas de fuerza, ya que cada vez que compañeros les dicen a algún directivo que va a realizar una medida de fuerza le responden que le van a descontar y hoy los compañeros decidieron hacer paro no importa el descuento y hoy podemos perder algo para ganar algo para el futuro”.

Así mismo el dirigente manifestó, “si el gobierno hubiera hecho una lectura de la situación no estaríamos que estar marchando y las escuelas tendrían clases y no como ahora con un 50% de acatamientos en todas las escuelas, lo que demuestra que no la está pasando bien la gente económicamente, con boletas de luz que superan los 100.000 pesos y en eso contexto la batería de aumento de la canasta básica que llega a que los trabajadores no podamos soportar un día más de pérdida de nuestros bolsillo y salir a luchar”.

También recalcó, “nosotros estuvimos semanas anteriores con la intergremial en la DIPEC repudiando los números de los índices totalmente maquillados y mentiroso a decir que la provincia de tuvo 2,5 % de inflación cuando vemos absolutamente que la realidad es otra, con los alquileres, en los medicamentos, el transporte y todo lo que acontece, es una batería de aumento que llegan a superar ya un 50% de lo que va desde el gobierno de Gerardo Morales y su sucesor donde estamos superando 250% y ahora el gobernador que hoy está y antes era Ministro de Hacienda ya no puede desconocer esta situación. Nosotros sabemos bien claramente que plata hay, que están recibiendo mucho en materia de coparticipación y esa plata no llega al bolsillo de los compañeros. Seguramente hoy en la plaza se decidirán las medidas a seguir y creo que esto se va a profundizar y no va a claudicar la lucha por más que el Gobierno quiera imponer o amenazar con descontar los días de huelga, pero se va a profundizar y creo que como años anteriores terminaremos en las rutas o sino terminamos acampando en Casa de Gobierno”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ