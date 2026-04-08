Hoy abre la Expo Prograno 2026 en Las Lajitas Salta

Con más de 115 expositores, dinámicas a campo y charlas sobre inteligencia artificial, economía y política, la Expo se perfila otra vez como una de las grandes citas del agro del norte argentino.

La Expo Prograno 2026 abrirá hoy sus puertas en Las Lajitas y volverá a convertir a esa localidad en uno de los principales puntos de encuentro del campo del NOA. Durante dos jornadas, productores, empresas, asesores, entidades financieras y referentes técnicos se reunirán en una muestra que combinará innovación, negocios y camaradería en un entorno de campo real.

Impulsada por Prograno, la exposición reunirá a protagonistas de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, con una propuesta pensada para fortalecer vínculos dentro de toda la cadena productiva y mostrar de cerca los avances que hoy marcan el pulso del sector.

La muestra abrirá a las 10:30 horas en el predio ubicado en Las Lajitas, sobre Ruta Provincial 5, kilómetro 92, y tendrá su inauguración oficial a las 11.30, con presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales, además de representantes de entidades agropecuarias, organismos públicos, instituciones técnicas, cámaras empresarias y público general.

Uno de los datos que marca la magnitud de esta edición es la participación de más de 115 expositores de distintas provincias del país, que llegarán con propuestas vinculadas a maquinaria, tecnología aplicada a la siembra, insumos agrícolas y ganaderos, automotrices, herramientas financieras y servicios para el sector.

La agenda de actividades también suma atractivo. Durante la primera jornada habrá dinámicas a campo de maquinaria y charlas sobre inteligencia artificial aplicada al agro, economía vinculada a los mercados de granos y política económica, con foco en aportar herramientas útiles para la toma de decisiones en un contexto nacional e internacional desafiante.

El jueves 9, desde las 10:30 horas, la actividad continuará con nuevas muestras dinámicas de maquinaria agrícola y charlas técnicas a cargo de profesionales del INTA y especialistas del sector. La idea es que cada jornada combine actualización técnica, intercambio y oportunidades concretas de negocios.

Además de los contenidos específicos, quienes asistan podrán recorrer todo el predio y conocer la oferta de empresas y marcas de distintos rubros, en una muestra que vuelve a reflejar el peso del agro como uno de los motores productivos más importantes del norte argentino.

La Expo Prograno 2026 fue declarada de interés provincial por el Gobierno de Salta a través del Decreto 179/26. Ese respaldo también incluye beneficios impositivos para los actos, contratos, operaciones y actividades que se desarrollen en el marco del evento.

Para quienes quieran asistir, la muestra se realizará hoy miércoles 8 y mañana jueves 9 de abril, de 10:30 a 20:30 horas, en Las Lajitas, Ruta Provincial 5, kilómetro 92. Habrá comedor principal, patio de foodtrucks, capacitaciones, dinámicas a campo y una agenda pensada para pasar el día completo entre tecnología, producción y negocios.

Con esta nueva edición, la Expo Prograno volverá a ofrecer mucho más que una muestra: una vidriera del presente y del futuro del campo en el NOA.

(InfoNegocios)