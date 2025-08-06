Homenaje a la Madre Tierra: Jujuy en Córdoba es Pachamama 2025

El próximo viernes 30 de agosto, de 14 a 20 horas, se llevará a cabo el evento “Jujuy en Córdoba es Pachamama” en el Teatro Griego de la Ciudad de Córdoba.

Esta propuesta invita a vivir una experiencia única donde la provincia de Jujuy llega a Córdoba para rendir homenaje a la Pachamama, nuestra Madre Tierra. En el marco del Éxodo Jujeño, será una jornada destinada a celebrar la cultura, las tradiciones y la memoria de la histórica, gesta que simboliza la resistencia y el coraje del pueblo jujeño durante la Guerra de la Independencia.

Organizado de manera conjunta por el Gobierno de Jujuy y el Gobierno de Córdoba, el encuentro busca fortalecer los lazos culturales y promover el patrimonio material e inmaterial de la provincia de Jujuy.

Entre las actividades destacadas, se ofrecerá una muestra de stand de los los Ministerios de Cultural y Turismo, de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, empresa Cannava, Tren Solar, stands gastronómicos con sabores característicos del norte argentino, artesanías tradicionales y shows artísticos en vivo.

La entrada será libre y gratuita, permitiendo a toda la comunidad jujeña y cordobesa a participar de esta celebración que revaloriza el vínculo con la Madre Tierra y la identidad jujeña. Jujuy en Córdoba es Pachamama 2025 invita a compartir un espacio de encuentro, agradecimiento y homenaje, reafirmando las raíces que nos unen como pueblo.