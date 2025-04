Hizo su presentación el frente Por Un Nuevo Jujuy

Esta mañana en un local céntrico de San Salvador de Jujuy realizó oficialmente la presentación de un nuevo espacio político para competir en las próximas elecciones provinciales.

Se trata de Por Un Nuevo Jujuy, conformado por distintos sectores tanto gremiales, entre estos Mercedes Sosa del CEDEMS, la Dra. Mariana Vargas, Santiago Seillant del SEOM, además de comunidades originarias lo que muestra un amplio especto el que conforma este frente.

Luego del acto de lanzamiento el dirigente Santiago Seillant comentó, “contento realmente por lo por la presentación del frente, por la expresión que es este frente. Acá hay trabajadores jóvenes, comunidades originarias, hay sectores trabajadores independientes, realmente organizaciones, hay sectores del trabajo estatal, público, privado realmente es una expresión muy grande, muy importante de toda la provincia, tenemos también una expresión que está tiene que ver con el interior profundo, hay compañeros de Abralaite, de El Moreno, también de Yuto, de sectores también del Ramal y esto para nosotros es un gran orgullo”.

Luego aclaró el dirigente, “nosotros no somos más de lo mismo eso queremos aclarar, nosotros venimos realmente a transformar la política, merecemos otro tipo de política que entre, que haga que haga entrar la realidad y los problemas de la sociedad a la Legislatura, hoy los problemas de la sociedad jujeña no están en la Legislatura, no se tratan en la Legislatura, solamente ahí se tratan los negocios de Sadir, los negocios de Morales, los negocios realmente del PJ, tenemos una oposición testimonial, una oposición que incluso ahora a nivel nacional arregla algunos proyectos como el RIGI que es para realmente consolidar y desbastar los recursos naturales”.

“Entendemos que tiene que haber otras políticas, nosotros tenemos un paquete legislativo para todas las políticas, para minería, para producción, para empleo, tenemos muchas propuestas para el empleo tanto formal como el empleo informal, las vamos a presentar esa propuesta, es un paquete de leyes que vamos a estar presentando para lo medioambiental que hoy no se habla, para la generación de empleo y la generación de ingresos y lógicamente también para la seguridad, vemos que hay otras maneras de trabajar el tema seguridad no especulando con lo electoral, sino trabajando en comunidad con la sociedad, con los barrios que tienen mucho para decir, así que ahora nos toca romper el piso electoral. Quiero decirles, esto es algo que ha dejado a la más de la mitad de los jujeños afuera porque no tienen representación la mitad de los jujeños con el piso electoral porque solo juegan dos partidos en el reparto de los cargos que hay y hay muchísimos jujeños que no están representados, nosotros entendemos que tiene que haber una gran participación para romper eso y los que no han votado, los que no están votando, votan en blanco, tenemos que construir una alternativa”, mencionó.

A su vez agregó, “no era una opción quedarse en la casa, quedarse sin hacer nada, nosotros salimos de nuestro lugar de comodidad y vinimos a construir una herramienta. Estamos llamando también a más jujeños a que se acerquen, realmente queremos participar y queremos darles un lugar en el debate, tenemos mesas en toda la provincia donde se debate abiertamente, estamos aceptando todo tipo de críticas y de propuestas ya que para eso está la política para aceptar críticas, hacerse cargo de las críticas y proponer soluciones de fondo, así que estamos realmente muy orgullosos y personalmente me emociona la responsabilidad que significa fuera del ámbito sindical, pero lógicamente represento a mi ámbito municipal y a mis queridos compañeros y compañeras municipales, pero ya en representación también de otros sectores, es una gran responsabilidad no fallar y mantenernos firmes y en guardia con una espíritu de convicción muy grande”.

Sobre la conformación de este espació Seillant contó, “nosotros tenemos un gran una gran estructura humana, con sacrificio y vocación de servicio y eso lo queremos llevar a la política y esa es la propuesta de este frente y no engañar, no mentir, no fingir nada de lo que no somos y vamos a ir a cada rincón de la provincia para demostrarlo, el día de hoy estamos cerrando la lista, hoy vamos a presentar la lista de candidatos porque esto es una discusión abierta, nadie está imponiendo nada, estamos consensuando y realmente están participando todas las mesas, cada localidad tiene una mesa que decide sus candidatos porque hoy los políticos que están en la Legislatura no representan el pueblo y eso también es otra discusión que queremos llevar”.