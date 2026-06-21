Histórica obra hídrica en los Valles: intendentes destacan el fin de una problemática estructural

A través de un sistema estratégico de canalización, la provincia busca mitigar los anegamientos en el área urbana y productiva de los Valles. Los intendentes de las localidades beneficiadas destacaron el impacto económico del proyecto y ponderaron la decisión política de escuchar un reclamo social postergado por años.

Recientemente, en un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir en la ciudad de El Carmen, se presentaron los proyectos ejecutivos para la construcción de un sistema de siete canales colectores pluviales. La iniciativa, diseñada para mitigar inundaciones y optimizar el recurso hídrico en la región de Los Valles, fue recibida con gran entusiasmo por los intendentes locales, quienes coincidieron en que se trata de una respuesta definitiva a un reclamo histórico.

Las obras impactarán de forma directa en localidades como Perico, Monterrico, Pampa Blanca y El Carmen. Aunque desde el sector técnico se señala que son proyectos de infraestructura subterránea o periférica que no modifican la estética urbana superficial, los mandatarios municipales hicieron hincapié en su enorme rendimiento social, productivo y económico.

La voz de los jefes comunales

Para los intendentes de la zona, el anuncio representa no solo una mejora en la seguridad de sus comunidades, sino también el cumplimiento de una demanda postergada por gestiones anteriores.

Rolando Ficoseco, intendente de Perico, expresó el alivio que significa para su municipio tras años de gestiones infructuosas. “Son obras que estamos esperando por muchísimo tiempo y que se vienen pidiendo ante diferentes gobernadores; algunos escucharon y hoy Carlos Sadir tomó este problema en serio”, subrayó.

Ficoseco advirtió sobre la vulnerabilidad que sufre Perico durante las temporadas de lluvias intensas, detallando que el colapso de los canales actuales provoca que los desagües de El Carmen terminen confluyendo críticamente en el Puente Blanco y afectando directamente a su ciudad.

Por su parte, el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González calificó el proyecto como una iniciativa «tremenda» y de alcance regional.

“Es una obra histórica por la que venimos bregando hace muchos años. Estas dos primeras obras con las que se inicia el proyecto van a mitigar el problema que tienen Perico, Monterrico, Pampa Blanca y Aguas Calientes”, expresó González.

Asimismo, el jefe comunal anfitrión puso en valor el doble impacto del proyecto en el contexto actual, agradeciendo al Gobierno Provincial por mantener la inversión pública. “No solamente mejoran la calidad de vida, sino que dan trabajo a mucha gente del lugar”, enfatizó.

El intendente de Pampa Blanca, Bruno Monzón, celebró la llegada de la obra y destacó la relevancia técnica del proyecto. “Es una obra muy importante porque ya no vamos a sufrir inundaciones y no se van a romper las rutas ni los caminos vecinales. La visión del gobernador Carlos Sadir es acertada para nosotros, por lo que celebramos esta gran obra”, indicó.

Impacto estratégico en la región

El sistema de colectores pluviales está proyectado como una herramienta clave para el desarrollo de Los Valles. Al controlar los anegamientos recurrentes, se prevé un beneficio inmediato en dos frentes:

Protección Urbana y Productiva: Se resguardará el casco urbano de las ciudades involucradas y se blindarán las zonas de producción agrícola, motor económico de la región.

Gestión del Agua: Permitirá un aprovechamiento eficiente del recurso hídrico, transformando una amenaza climática estacional en una ventaja productiva.

Con el inicio de los dos primeros canales, los municipios de Los Valles comienzan a proyectar un futuro con mayor previsibilidad, empleo local y el fin de las inundaciones que afectaron su crecimiento durante décadas.