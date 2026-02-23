Histórica convocatoria en la celebración del Carnaval de Jujuy en Buenos Aires

La Casa de Jujuy en Buenos Aires hizo vibrar el Palacio Libertad con baile, música y tradición. Un millar de personas formaron parte de la fiesta.

La Casa de Jujuy en Buenos Aires vivió una jornada histórica con la realización del Carnaval jujeño en la Capital del país, una propuesta cultural que superó todas las expectativas y convocó a alrededor de 1.000 personas en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La misma, que se enmarca en la agenda de promoción cultural que impulsa el Gobierno de Jujuy, consolidó una vez más la identidad y la fuerza del Carnaval como una de las expresiones más representativas de la provincia.

La convocatoria fue masiva y el entusiasmo del público se hizo sentir dentro y fuera del edificio, donde agrupaciones y ballets continuaron bailando para quienes no lograron acceder, generando una verdadera fiesta popular en pleno corazón porteño.

La fiesta del Carnaval de Jujuy en Buenos Aires

La directora de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, Ester Delgado, estuvo a cargo de la organización del evento, que logró reunir a destacadas comparsas y agrupaciones tradicionales, reafirmando el posicionamiento del Carnaval jujeño a nivel nacional. La jornada contó con la presencia del secretario de Cultura de la Nación, Octavio Bence, quien acompañó la celebración y destacó el valor cultural y federal de esta iniciativa que acerca las tradiciones del norte argentino a nuevos públicos.

La agrupación anfitriona Águilas del Norte encabezó la celebración, acompañada por reconocidas comparsas y colectivos culturales que aportaron color, música y tradición: la histórica agrupación Bajo Flores, una de las más antiguas de la Ciudad de Buenos Aires; las comparsas Deshidratados, No Somos Nada, Chupemos Chupemos, Arete Guazú, Jujeños Alegres, el grupo de baile Ayres Jujeños y la agrupación Cóndor.

Los ballets ingresaron al ritmo de los anateros de Bajo Flores, en un momento de fuerte carga simbólica que sintetizó la identidad, la alegría y la potencia del Carnaval jujeño. También estuvo presente la reina de la comparsa de San Pedro, Fátima Herrera, quien acompañó la celebración y representó el espíritu festivo de la provincia.

La programación contó con la participación de los ballets La Quiaca y Karallanta Jujuy, además de la intervención del artista plástico Alejandro Condori y la locución de Elías Ábalos. En el escenario musical se presentaron Génesis Aymara, Tomás Lipán, Los Waynas y Tunay.

Con esta convocatoria extraordinaria, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la difusión y el fortalecimiento de su patrimonio cultural, llevando el Carnaval más allá de las fronteras provinciales y consolidándolo como uno de los grandes emblemas culturales de la Argentina.