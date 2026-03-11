Hicieron conocer que fue normal el dictado de clases en toda la provincia de Jujuy

El ciclo lectivo continúa con un fuerte compromiso presencial, asegurando el derecho a la educación de miles de alumnos.

Con un alto presentismo de profesores y un normal desarrollo de actividades áulicas, se garantiza el dictado de las clases en Jujuy.

En el marco de una jornada de medida de fuerza, la ausencia de docentes del Nivel Medio fue 14,44%, mientras que el Nivel Superior registró un acatamiento de apenas 1,82% en horas de la mañana.

Así lo reflejan los datos obtenidos del sistema de registro de paros de la cartera de Hacienda, cargados por los directivos de los establecimientos educativos.

Esto implica que la asistencia de los educadores rondó el 90%, haciendo imperceptible el impacto de la medida de fuerza. El ciclo lectivo en Jujuy continúa con un fuerte compromiso presencial, asegurando el derecho a la educación de miles de alumnos.