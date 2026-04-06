Hicieron conocer el informe policial del fin de semana en San Pedro

Entre los hechos más relevantes figuran, robo con arma de fuego, accidentes de tránsito, incendios y suicidio, son parte de los hechos del fin de semana en San Pedro.

Desde la Unidad Regional N° 2 de la Policía de la Provincia dieron a conocer el informe correspondiente al fin de semana en San Pedro de Jujuy, donde se registraron diversos hechos policiales, entre ellos accidentes de tránsito, incendios, un robo con arma de fuego y un fallecimiento.

El Comisario Inspector Diego Mamani, perteneciente a la Unidad Regional 2, informó que durante los últimos días se desarrollaron múltiples intervenciones, destacando que, en líneas generales, la situación fue más tranquila en comparación con otros fines de semana, aunque se reportaron hechos de relevancia.

Uno de los casos más sensibles fue el fallecimiento de un joven de 20 años en la Seccional 28. El hecho fue advertido tras el aviso de familiares, y al llegar el personal policial se constató que la persona ya se encontraba sin vida. El examen cadavérico determinó como causa de muerte la asfixia por ahorcadura.

En cuanto a hechos delictivos, se registró un robo con arma de fuego en el barrio Tupac Amaru, ocurrido durante la noche. Según la denuncia, dos personas ingresaron a una vivienda tras llamar a la puerta, redujeron al propietario, lo ataron y lo golpearon con un arma de fuego, para luego sustraerle dinero en efectivo, un instrumento musical y otros elementos personales.

Por otra parte, se informó sobre distintos operativos de control vehicular realizados en la ciudad, en respuesta a reclamos de vecinos por ruidos molestos y circulación irregular de motovehículos. Como resultado, se labraron 13 actas contravencionales, se procedió al secuestro de tres motocicletas y se demoró a cinco personas.

En materia de siniestros, se registró el incendio de una vivienda en el barrio La Madera, ocurrido el día viernes. El inmueble, de características precarias, sufrió daños totales, aunque no se reportaron personas lesionadas. Asimismo, se intervino en el incendio de un vehículo particular, cuyas causas se encuentran bajo investigación por parte del personal de bomberos.

En relación a los accidentes de tránsito, uno de los hechos más relevantes ocurrió durante un control vehicular realizado el fin de semana, cuando un automóvil intentó evadir el operativo y embistió a un inspector de tránsito, dándose posteriormente a la fuga. El trabajador resultó con lesiones leves y se encuentra fuera de peligro, mientras que las autoridades continúan con las tareas para identificar al vehículo involucrado.

Asimismo, personal de la Brigada de Investigaciones logró recuperar un vehículo que había sido denunciado como robado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El rodado fue detectado en la localidad de La Esperanza y posteriormente hallado abandonado en el barrio Divino Niño, donde quedó bajo custodia policial a la espera de las directivas judiciales correspondientes.

Finalmente, desde la Unidad Regional informaron que también se realizaron controles en eventos y actividades deportivas desarrolladas durante el fin de semana en San Pedro de Jujuy, sin registrarse incidentes de consideración, destacando el normal desarrollo de los encuentros y el buen comportamiento del público.