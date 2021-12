Hay 7 países donde la Navidad está prohibida y penalizada

La Navidad es una de las festividades más importantes de Occidente, pero hay países orientales donde es considerada un delito.

A pesar de que en la mayoría de los países de occidente la Navidad sea una de las fiestas más relevantes del calendario, existen países donde se trata de un evento absolutamente prohibido. Se trata de naciones orientales, donde los rituales y tradiciones son muy diferentes a las de la otra parte del mundo.

En el año 2018, en China se decretó que los ciudadanos no pueden festejar la Navidad, ya que deben honrar las tradiciones y costumbres de su comunidad, y ese festejo no corresponde con su cultura. De hecho, en algunas ciudades del país asiático se prohibió la venta de artículos de temática navideña. Bajo el gobierno de Xi Jinping, los ciudadanos cristianos de China habrían tenido que hacer sus festejos de manera clandestina, para no tener represalias estatales.

Tayikistán es otro de los países donde la Navidad está prohibida, tras la muerte del Padre Frost, la versión rusa de Papá Noel. Los árboles de Navidad, fuegos artificiales, cenas navideñas y demás festejos relacionados al natalicio de Jesucristo están absolutamente prohibidos en esa nación.

Somalía es un país donde la religión mayoritaria es la islámica, por lo que la Navidad también está prohibida. De hecho, el jeque de ese país aseguró que la celebración de ese festejo solo ocasionaría ataques de guerras. De igual modo se da en Argelia, donde solo el 1% de la población no pertenece a la religión musulmana, pero no está prohibida la Navidad, solo no se festeja porque se siguen otras costumbres.

En 2016, el presidente de Corea del Norte prohibió de manera terminante cualquier festejo relativo a la Navidad, pero sí obliga a toda la población a festejar el cumpleaños de su propia abuela, a quien llama ‘La Sagrada Madre de la Revolución’. En 2015 el jeque Mohammed Al-Oraifi, de Arabia Saudita, obligó a los ciudadanos a no saludar a los cristianos, ya que el hecho de hacerlo indicaría una adherencia a sus creencias. Si bien los ciudadanos que no cumplían esa norma podían ser arrestados, actualmente hay más libertad y los festejos navideños no son castigados.

El país más punitivista en cuanto a la prohibición navideña

Brunei, nación ubicada en la paradisíaca Isla de Borneo, es una de las que más penalizan los festejos de Navidad, con cinco años de cárcel a quienes tengan comportamientos festivos en épocas navideñas. Los accesorios de Navidad y villancicos están terminantemente prohibidos por el gobierno.