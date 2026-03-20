Hacienda y Banco Macro anuncian la instalación de un nuevo cajero automático en Río Blanco

La instalación del nuevo cajero en Río Blanco responde directamente a un pedido de los vecinos, acercando servicios financieros a una zona de alta circulación y acompañando su crecimiento.

En un esfuerzo conjunto entre el sector público y la banca privada, el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco Macro confirmaron la instalación de una nueva terminal de cajero automático en la localidad de Río Blanco. La obra busca responder al crecimiento demográfico de la zona y a la alta circulación de personas entre Palpalá y San Salvador de Jujuy.

El ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a la gerente zonal de Banco Macro, Andrea Madariaga, inspeccionaron el terreno donde se emplazará la unidad. Según indicaron las autoridades, el proyecto surge como una respuesta directa a las gestiones de los vecinos, quienes señalaron la necesidad de contar con servicios financieros en este punto estratégico.

El factor del efectivo en la economía local

A pesar del auge de los medios de pago digitales, el ministro Cardozo subrayó la importancia de mantener la infraestructura física.

«Si bien hay un uso masivo de billeteras virtuales, consideramos que en esta zona se sigue manejando mucho efectivo», explicó el funcionario, destacando que Río Blanco es una «zona de paso muy fluida» que requiere servicios presenciales.

Por su parte, Madariaga destacó la planificación anual que realiza la entidad junto al Gobierno de Jujuy para identificar las necesidades de cada comunidad. «Este es un punto relevante que servirá tanto para los residentes locales como para quienes transitan diariamente hacia la capital», concluyó la gerente.

Puntos clave del proyecto:

Convenio Estratégico: El municipio de Palpalá cedió el terreno mediante un comodato, facilitando la ejecución de la obra por parte del agente financiero.

Plazos: Se estima que la obra tendrá una duración aproximada de cuatro meses. El siguiente paso tras la identificación del predio es el proceso de licitación.

Expansión de la red: Esta nueva terminal se sumará a los 12 cajeros ya operativos en Palpalá, integrándose a una red provincial que supera las 190 unidades.