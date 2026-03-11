Habría renunciado a su cargo el ministro Juan Manuel Pulleiro

Fuentes cercana al Gobierno confirmaron que el ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, presentó su renuncia al cargo.

El secretario de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, presentó su renuncia al cargo en medio de la crisis que mantiene en tensión a sectores de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.

Otras fuentes dentro del Gobierno confirmaron que la dimisión ya habría sido aceptada por el Ejecutivo, aunque hasta el momento no se emitió una comunicación oficial al respecto.

La salida del funcionario se da en un contexto de reclamos y malestar dentro de las fuerzas de seguridad, situación que generó preocupación en el ámbito gubernamental.