Habría elecciones en el CEDEMS en el mes de agosto

Continúan los conflictos en el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, ya que distintas agrupaciones se autoconvocaron el pasado sábado frente a la sede de calle Balcarce y llevaron adelante una asamblea en plena calle.

En la misma se conformó una junta electoral y las elecciones estaría prevista para el 10 de agosto y de esta forma buscan desplazar al actual secretario general Jorge Montero con mandato vencido. Por ahora se busca instalar una conducción provisoria hasta tanto se normalice el gremio.

La profesora Liliana Baigorria comentó, “el sábado que paso nosotros tuvimos una reunión y una asamblea donde decidimos entre todos los referentes de todas las listas unirnos porque la única manera que podíamos sacar está situación o llamar a elección es con la unidad, sabíamos que solos no íbamos a poder y se decidió a través de la representación de todos los referentes convocar a una asamblea extraordinaria que fue el sábado pasado donde estuvieron presentes 4 veedores del Ministerio de Trabajo de la Nación, estuvo el escribano Galiano y el escribano Pedro Figueroa”.

En cuanto a la asistencia de esa convocatoria comentó, “estuvieron alrededor de 90 docentes, que firmaron el acta y quiero dejar en claro que la legitimidad que da la asamblea es la firma del afiliado no hay otra situación y somos los únicos que podemos decir esto sí o no, porque por ahí uno escucha que no tiene legitimidad y si tiene legitimidad, vuelvo a repetir son los afiliados”.

Luego agregó, “en esa asamblea extraordinaria se ha mocionado la suspensión de los afiliados Monteros, Carrizo, Solano y Lanuza, una vez que asuma la nueva comisión directiva se solicitara sumario administrativo y la expulsión. Otra moción importante fue darle a la profesora Mariela Giagante para que ella este a cargo del sindicato hasta que asuma la nueva comisión directiva y una vez que asuma la profesora tendrá que salir del sindicato porque nosotros necesitamos tener el sindicato abierto, ya hay una junta electoral y al haber una junta electoral tiene que funcionar el sindicato, por lo tanto, no puede estar cerrado”.

En referencia al desarrollo de la asamblea dijo, “lamentablemente el día sábado pasado y el anterior tuvimos que hacer una asamblea en la calle por qué los docentes dijeron no nos movemos de acá, sesionemos acá y también se acercó la policía que muy amablemente nos pidió no cortar las calles así que hicimos la reunión de vereda a vereda. gracias a Dios fue todo normal y los veedores pidieron recibo de sueldo y DNI de cada docente para constatar que están afiliados”.

En cuanto a la agrupación Santoro destacó, “yo soy muy respetuosa no solamente de la corriente Coti Santoro, sino también de la corriente Marina Vilte y la agrupación 9 de Abril, ellos pertenecen al frente de izquierdas, entonces ellos no quisieron participar el sábado anterior, logramos la unidad y la verdad que me llama poderosamente la atención, porque todo este tiempo ellos pregonaron la unidad y tenemos que estar unidos si no, no vamos a lograr absolutamente nada y resulta que el sábado cuando queremos lograr eso, ellos se retiran de la reunión y comenzaron con un montón de mensajes confundiendo a la docencia, diciendo que no tiene legitimidad y claro que tiene legitimidad porque está presente el afiliado, además ya se han presentado los papeles al Ministerio de Trabajo y se fue a Casa de Gobierno para hablar con el contador Meyer que no haga los depósitos en la cuenta del sindicato, así que el señor Montero ya está destituido y también se ha convocado a una asamblea para el 25 de junio en San Pedro de Jujuy quienes tienen un montón de irregularidades, la dirección que está tomando la sede de San Pedro no es la correcta”.

A su vez añadió, “nosotros analizamos que una vez que el Ministerio observara la convocatoria se iba a ver una serie de irregularidades entonces nosotros hicimos las cosas como tienen que ser, estuvimos asesorados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Todo lo que se hizo no lo pudimos hacer antes porque no teníamos la unidad y necesitábamos que todos los referentes estén de acuerdo y han estado todos los referentes menos dichas agrupaciones”.

Referido a Montero remarcó, “la lista Multicolor fue la que hizo la campaña y como ellos tenían sus candidatos y todos teníamos candidatos, el electorado docente eligió la multicolor por lo que nosotros no somos responsables de la mala gestión de él, porque nosotros al ver la mala gestión intentamos hablar con ellos y nos cerraron las puertas pero siguieron adelante, nosotros quisimos hacernos a un lado, entonces esa es la estrategia que tienen los grupos de seguir quedándose en el pasado ahora tenemos que avanzar en el futuro y ver como rescatamos al sindicato que está en unas situación complicada, estamos al borde de un remate y en San Pedro también está en 2 juicios, los docentes afiliados pusimos a Monteros en el cargo, es verdad pero no nos hacemos cargo de la gestión, entonces las listas opositoras tienen que madurar, cuando vayan a hablar con los docentes y hagan su campaña lo hagan con proyecto, con propuestas y no diciendo que la lista multicolor”.

Para finalizar expresó, “es importante la elección para ver como lo vamos a solucionar y luego nos reuniremos en asamblea, la lista que gane estaremos detrás de la lista porque esa es la idea, ya sea que gane la celeste y blanca o la azul, acá la idea es rescatar al sindicato, así que esperamos una elección para el 10 de agosto, pero ahora vamos a ver como entrara la profesora Giagante al sindicato porque ya la junta electoral está formada y al haber una junta electoral hay una autoridad, el señor Montero no tiene que acercarse al sindicato por que ahora están cerrados y cambiaron las cerraduras de todas las sedes”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ