Habrá restricciones vehiculares en Ciudad de Nieva por obras de repavimentación

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que se realizarán cortes totales de tránsito y restricciones de estacionamiento vehicular sobre calle Libertad, en el barrio Ciudad de Nieva, debido a obras de repavimentación programadas para los próximos días.

Según el cronograma establecido, las tareas se desarrollarán de la siguiente manera:

Lunes 19 de mayo, en el horario de 21 a 6 horas: corte total de tránsito y restricción del estacionamiento vehicular sobre calle Libertad, entre Dr. Iriarte y Dr. Padilla.

Miércoles 20 y jueves 21 de mayo, también de 21 a 6 horas: corte total de tránsito y restricción del estacionamiento vehicular sobre calle Libertad, entre Dr. Padilla y Obispo Padilla.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal apostado en el sector, a fin de garantizar el normal desarrollo de las obras y la seguridad vial.

Asimismo, agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad ante las molestias ocasionadas por los trabajos, que tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial y optimizar la circulación en la zona.