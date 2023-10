Habla el hermano del argentino muerto por Hamas en Israel: “Salió a pasear con el perro y ya no volvió, fue una masacre”

Rody Skariszewski nació en Río Cuarto, Córdoba. Tenía 56 años y vivía en Moshav Ohad, al sur de Israel, a 15 minutos de la frontera con la Franja de Gaza. Casado y con tres hijos -uno de ellos lo halló muerto-, tenía un negocio de computación

El hijo del argentino Rodolfo Fabián “Rody” Skariszewski confirmó a través de un posteo de Facebook que su padre, de 56 años, fue asesinado durante el ataque de la organización terrorista Hamas hoy por la mañana en el sur de Israel. El argentino fallecido pertenecía al Movimiento Juvenil Sionista Hejalutz Lamerjav.

Yhonatan Skariszsewski escribió, junto a una fotografía donde se los ve juntos: “Hay cosas que son inexplicables, quien podia imaginar que esa sea la ultima copa q tomemos juntos. Para siempre estaremos juntos, descansa padre querido”.

Infobae contactó a Ricardo, el hermano de Rodolfo, que también vive en Israel pero en Givat Haim, Hamerkaz, una zona alejada del epicentro del ataque. “Mi hermano a la mañana salió a pasear con el perro, muy temprano. Y ya no volvió. Y no supimos mas nada de él hasta que el hijo, que vive en Tel Aviv y viajó en forma urgente, lo encontró muerto en el Moshav Ohad, el asentamiento donde vivía”. El lugar queda a unos 15 minutos de la Franja de Gaza, desde donde se desencadenaron los ataques.

“Esto fue totalmente sorpresivo, fue un balde de agua congelada, no fría. Yo me la veía venir, cuando hay problemas en el sur le mandó un whatsapp a mi hermano, y esta vez no me contestó. Le dije a mi esposa que algo malo presentía. Después de unas horas nos enteramos de lo que pasó, trágico”, añadió Ricardo, que aclara que su hermano no tenía temor por vivir cerca de la zona de conflicto: “aquí te acostumbrás a todo. Pero esta vez agarraron al ejército sin los pantalones, muy parecido a lo que sucedió en la guerra de Yom Kippur hace 50 años. Hamas disparó y mató sin importar eran chicos, grandes, viejos, fue una masacre. Su objetivo es eliminar al pueblo judío, no importa el precio. No tienen límites”

Los Skariszsewski son oriundos de Río Cuarto, en Córdoba. “De chicos, nos mudamos con la familia al barrio de La Paternal, en Buenos Aires, a Juan B. Justo y San Martín”, cuenta el hermano, que está devastado y aún no se pudo acercar al lugar porque, explicó, “la zona está cerrada”.

Hincha de Argentinos Juniors, luego de estudiar en la escuela primaria Andrés Ferreyra y hacer el secundario en el ORT, donde se especializó en computación, Rodolfo emigró a Israel. Allí ingresó al Ejército, conoció a su esposa Rinat y tuvo tres hijos, Yhonatan, Daniel y Guili.

En Ohad instaló un negocio de computación y conexión de cámaras para emprendimientos de agricultura. “Mi hermano tenía un corazón muy grande. Era loco por su familia y le gustaba todo lo que tuviera que ver con los adelantos tecnológicos. Siempre estaba con el último reloj y el último teléfono de Iphone. Allá donde vivía es una zona netamente agrícola -completa Ricardo.- Era una persona muy querida por sus vecinos, por su seriedad. El día que lo podamos enterrar habrá miles de personas. No es justo”. A Israel también se mudaron su padre, que murió hace 4 años, y su madre Leonor, que vive en el mismo kibutz que Ricardo.

Los ataques se iniciaron por la madrugada cuando milicianos de las Brigadas de Al Qasam, el brazo armado de Hamas, se infiltraron en varias localidades fronterizas con la Franja de Gaza. Durante los ataques, 14 aldeas cercanas fueron arrasadas por los terroristas, que secuestraron a soldados y civiles, robaron un blindado militar israelí e incluso han derribado con retroexcavadoras parte de la valla de separación entre Israel y Gaza

Según fuentes del Ministerio de Sanidad israelí en la prensa hebrea, más de 200 israelíes han muerto y 1.104 han resultado heridos en la ofensiva de la milicia de Hamás contra territorio israelí lanzada este sábado desde Gaza. Pero se espera que la cifra final sea muy superior.

Las Fuerzas Armadas israelíes informaron de la existencia de 22 zonas “activas” en el sur de Israel con presencia de individuos palestinos armados cuando ya han pasado trece horas desde el inicio del ataque.

(Infobae)