Guste o no guste, la verdad salió a la luz a pesar de tantas mentiras

Continúan las idas y vueltas sobre las historias que se fueron conociendo durante estas últimas semanas sobre las acusaciones de Luis Ventura contra el cantante, acto, director y productor Silvestre.

Ahora hubo una nueva embestida del conductor televisivo a través del portal “Primicias Ya” como también lo hizo en otro programa que se emite por la señal del Grupo América, hacia Silvestre, a pesar de salir a la luz varias desmentidas sobre lo que se dijo o se dice.

Lo que resulta paradójico en esta historia de enfrentamientos, ya que es importante recordar la conocida situación del acusador en la que terminó su relación matrimonial con Estelita Muñoz que afectaron muy fuerte a sus dos hijos, además cuando ellos le pidieron que abandone la casa donde convivían.

En esta nueva nota emitida por el portal está bien claro y evidente que salió del teclado de Ventura, después de haberse hecho pública la desmentida de los hijos de Silvestre y que lo deja mal parado ante su audiencia, metodología que vino usando desde hace 40 años, solo para perjudicar al cantante.

El conductor no solamente mintió durante todo este tiempo desvirtuando situaciones en la vida del artista y ahora, al quedar en evidencia no soporta que se hayan caído todas sus injurias y calumnias a través de las cartas de los hijos del cantante y actor, tanto en los programas por América como también lo hizo en Canal 13. Esto fue dicho en voz propia de quienes involuntariamente se convirtieron en protagonistas de esta historia, al que no va a poder revertirlo, salvo por algunas artimañas que encuentre a mano.

A esta altura del dime y diretes, es una lástima que ante el giro de lo que se vino diciendo en el tiempo, el conductor no muestre la hombría de pedir disculpas al igual que sus panelistas, quienes junto a la ex mujer como se dijo, dedicaron horas armando historias con testigos anónimos de una manera, digamos canallesca, con el único objetivo de difamar, destruir, mentir, desvirtuar y ensañarse, como se lo ve en algunas emisiones del programa.

La verdad al fin salió a la luz donde la mentira de este personaje televisivo quedo totalmente expuesta. Todo esto es lamentable que sigan con los ataques, pero a pesar de esto Silvestre como artista desde hace muchos años y hasta la fecha sigue vigente, dando al público muchas alegrías con su música y su arte.

“El que este libre de pecado, que tire la primer piedra”

Así fue la respuesta de Jesús a los fariseos y escribas cuando intentaron apedrear a una mujer y sentenció, “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Es de público conocimiento una de las historias en el pasado de Luis Ventura, entre estas, una de las más conocidas fue cuando destruyó su hogar tras estar 20 años de casado y engaño a su mujer con la ex vedette Fabiana Liuzzi, quien estaba embarazada de su hijo.

Fue un duro golpe para Estelita Muñoz donde además conto sobre lo vivido en ese momento, “mis hijos vinieron llorando a abrazarme y me dijeron algo que hoy todavía me duele. Y eso no lo perdono, porque no solo sufrí yo, sino que sufrieron mis hijos y se destruyó una familia”, luego reveló Muñoz que fueron sus hijos los que le pidieron a Ventura que se vaya de la casa.

Y dentro de la misma historia hay que agregar lo que se conoció y también se hizo público, cuando Ventura le exigió a la ex vedette que abortara al hijo que concibieron en esta relación clandestina. Para muchos eso fue una actitud despreciable en todo sentido, pretender matar una vida que se estaba gestando en el seno de la madre y sin tener ninguna posibilidad de defenderse ante una brutal intención criminal.

Y la pregunta obligada de todos los que aman la vida fue y es ¿cual es más repudiable, una supuesta mentira inventada durante tanto tiempo contra el cantante o el de querer terminar con la vida de un inocente? Como podrá alguien tener la frente bien alta para mirar a los ojos a un hijo cuando llegue el momento de confesarle la intención cobarde de que no naciera.

Dentro del mundo del espectáculo, una vez conocida los diversos posteos de los hijos de Silvestre se estarán preguntando, donde quedó la altura moral que se debe tener antes de hablar de los demás, habiéndose por otra parte desmentidas. También fue muy llamativo el papel que juega actualmente la emisora de televisión luego de la renuncia de Viviana Canosa a su programa, donde Daniel Vila responsable de América TV y amigo del ministro Massa haya declarado públicamente que estaba en contra de las persecuciones y escraches, pero esa línea editorial no se cumple en muchos de los casos y lo que sí está muy claro que en Canal América es todo contradictorio.