Gustavo Martínez: «Pusimos en valor el trabajo que hace años realiza la granja Don Felipe”

El presidente del Bloque de concejales de La Libertad Avanza, Gustavo Martínez, entregó a los responsables de la granja “Don Felipe”, la declaración de interés que sancionó el Concejo Deliberante capitalino.

El concejal Gustavo Martínez, indicó que junto al senador nacional Ezequiel Atauche, entregaron la declaración de interés municipal, educativo, ambiental, y comunitario a la institución. “Ubicada en Huaico, este lugar promueve la agroecología y el desarrollo sustentable, al tiempo que desarrolla una tarea educativa que merece ser reconocida” indicó.

El legislador señaló que la granja simboliza una forma de vida, un legado familiar que combina saberes ancestrales con nuevos aprendizajes, y una experiencia concreta de que es posible vivir de la agroecología con dignidad, respeto ambiental y compromiso.

Martínez señaló que la Granja Don Felipe trabaja con la cría de animales y producción agroecológica para autoconsumo. “Por otra parte realiza producción de huevos, alimento balanceado orgánico y aves de corral criados de forma natural”, añadió.

Para finalizar, Martínez destacó que un valor agregado es la realización de caminatas educativas y talleres para escuelas, familias y visitantes. “Por estas razones era necesario reconocer a esta institución para fortalecer su tarea tan importante para nuestra comunidad”, señaló.