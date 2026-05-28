Gustavo Martínez: “Los pedidos de los vecinos de San Salvador de Jujuy son el punto de partida para nuestra agenda legislativa”

El presidente del Bloque de concejales de La Libertad Avanza, Gustavo Martínez, destacó el intenso trabajo legislativo que viene desarrollando en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, basado en propuestas surgidas del contacto directo con los barrios y en una visión de gestión moderna, transparente y eficiente.

Martínez subrayó que ya presentó más de 25 iniciativas entre proyectos de ordenanza, minutas de comunicación y pedidos de informe. “Entre las propuestas más relevantes se encuentran la solicitud de prórroga al aumento del boleto del transporte urbano, el cuestionamiento a la concesión del canon de publicidad, que hoy carece de transparencia y perjudica a comerciantes, y la ampliación del recorrido del taxi compartido para mejorar la conectividad de Campo Verde”, señaló.

El concejal remarcó que su labor se desarrolla “con respeto institucional, pero con firmeza”, priorizando proyectos que generen mejoras concretas en la vida cotidiana de los vecinos. En esa línea, mencionó iniciativas como el saneamiento del canal de avenida Puesto del Marqués y la regularización del asfalto adeudado a familias de barrio San Cayetano, quienes pagaron por un servicio que aún no se concretó.

Martínez reafirmó que continuará recorriendo los barrios para escuchar de primera mano las necesidades de la gente. “Este método de trabajo es el que garantiza que cada proyecto presentado tenga un origen real, surgido del vecino y no de un escritorio. Ya estuvimos en Alberdi, Campo Verde, 10 Hectáreas, B6 y 370 Viviendas de Alto Comedero, entre otros sectores”, expresó.

Finalmente, sostuvo que desde La Libertad Avanza se seguirá impulsando una agenda legislativa enfocada en orden, transparencia, eficiencia del gasto y soluciones concretas, principios que considera indispensables para transformar la ciudad.