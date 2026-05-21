Gustavo Martínez impulsa prueba piloto de taxis compartido para Campo Verde

El presidente del Bloque de concejales de La Libertad Avanza, Gustavo Martínez, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para implementar una prueba piloto de transporte alternativo que conecte el barrio Campo Verde con el centro de la ciudad.

El concejal destacó que la iniciativa busca mejorar la movilidad de los vecinos y atender la situación económica de los choferes auxiliares y propietarios de licencias de taxis compartidos, quienes han visto reducidos sus ingresos por la incorporación de aplicaciones privadas de transporte.

Martínez señaló que el recorrido propuesto abarcará puntos estratégicos como centros de salud, establecimientos educativos y oficinas públicas, reduciendo tiempos de espera y ofreciendo un servicio más ágil y eficiente. «La prueba piloto tendrá una duración inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga o continuidad definitiva según los resultados obtenidos» indicó.

También destacó que la medida responde a una demanda del Centro Vecinal de Campo Verde y cuenta con el consentimiento de la totalidad de los choferes de taxis alternativos de la zona. Además, aclaró que la ampliación del recorrido no implicará desatender el servicio habitual de Chijra, ya que los 35 vehículos activos serán redistribuidos para garantizar cobertura en ambas áreas.

Para finalizar, afirmó que está iniciativa no implica erogación económica alguna para el municipio y que la autoridad de aplicación será la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, que realizará las evaluaciones técnicas y operativas correspondientes.