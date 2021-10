Guillermo Moreno: “Hay que adelantar las elecciones y elegir a un Gobierno que sea apto”

El ex secretario de Comercio disparó fuertes críticas hacia Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “La responsabilidad es conjunta; no saben dónde tienen la nariz”.

Guillermo Moreno realizó este martes un profundo análisis sobre la crisis económica que atraviesa el gobierno nacional y le adjudicó la responsabilidad total a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a quienes criticó en muy duros términos. Como solución, el ex secretario de Comercio durante el kirchnerismo propuso “adelantar las elecciones y elegir a un Gobierno que sea apto”.

“El Gobierno no es apto. El Presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa desde hace dos años. Creo que hay que cambiar el gobierno, dentro de los marcos institucionales. Con el cambio de Gabinete no alcanzó. El Gobierno es el Poder Ejecutivo, el Presidente. Alfonsín no se fue porque tenía ganas, se fue por inepto. De la Rúa se fue por inepto. No hay alternativa. Cuando es inepto, es inepto. Tenes que hacerlo dentro de la ley y el orden.

Ahí están las asambleas legislativas posibles, ahí está adelantar las elecciones. Si anuncian el adelanto de las elecciones de alguna manera se va a ir ordenando esto y nos preparamos para elegir un gobierno que tiene que ser apto”, comenzó quien fuera precandidato a diputado nacional en las PASO y no alcanzara el piso del 1,5% para competir en noviembre.

Y profundizó: “El problema de Alberto Fernández es que no es apto. No lo dije ahora, no lo digo hoy. Lo dije cuando Cristina lo eligió. Esto también es responsabilidad de Cristina. No entienden lo que pasa en la economía. No entendió Kicillof, no entendió Macri y no entiende Alberto. Este ciclo económico se terminó”.

En sintonía con esta idea, Moreno sostuvo que en un hipotético caso en que asuma Cristina Kirchner nada cambiaría: “La responsabilidad política es conjunta. Podes experimentar, la ley te lo permite. Veremos. La única solución es un gobierno peronista, sin Cristina y sin Alberto. Eso puede venir en una elección, que se adelanten las elecciones, puede venir en Asamblea Legislativa, puede venir de variadas maneras, pero para acordar con el FMI sin lastimar al pueblo solo un gobierno peronista. No puede ser un gobierno socialdemócrata como el de Alberto o el de Kicillof en términos económicos, ni uno neoliberal como el de Macri, que son lo mismo en definitiva porque tanto los socialdemócratas como los neoliberales hicieron el consenso de Washington”.

Asimismo, opinó que los cambios en el Gabinete no ayudaron: “No cambió nada. El problema es la política económica, no es la Jefatura de Gabinete. Mirá si el problema va a ser que Solá fue reemplazado por el pibe Cafiero. Déjate de embromar. Es la política económica y de eso no cambiaste nada. En la provincia de Buenos Aires el responsable de la seguridad no lo cambiaste. No perdiste las elecciones por la inseguridad en la Capital. En Capital y en Buenos Aires siguen los mismos funcionarios. Es ridículo esto. Donde tenías que cambiar y era un giro copernicano, no cambiaste”.

Precisamente sobre el problema de la inflación y el último cambio en el Gobierno con la llegada de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio, Moreno expresó: “La inflación tiene múltiples orígenes, por lo tanto son múltiples causas, pero es imposible si la economía no está ordenada. Como mínimo tenes que tener superávit fiscal primario y tenes que venderle al mundo más de lo que le compras. Desde Kicillof para acá que eso no se cumple, lo agudizó Macri, y lo terminó de desordenar todo Alberto. Van siete años de desastre económico y el secretario de Comercio ahora tiene un dilema de hierro porque va a tener que optar. Que se ocupe de controlar los precios o de garantizar el abastecimiento. Yo aconsejo esto último”.

Y detalló: “Si se desordenan los precios más de lo que están, solo va a perder las elecciones el Gobierno. Si se desordena el abastecimiento va a ser un desastre en la sociedad. Con tu trabajo solo te dan plata, y vos con plata no vivís, vivís con los bienes y servicios que compras con la plata y para que el mercado tenga algo tiene que estar abastecido”.

“Si hay algo para comprar, quizás no todos compran pero algunos si. Es un tema de segmentación de alimentos. Fue lo que hizo Maduro cuando autorizó la libre circulación del dólar para comprar bienes y servicios. Sacó a todo el ABC1 de los supermercados y entonces aflojó. Si no tenes abastecimiento es para todos. Una cosa es que la leche esté cara y perjudicas a tu base electoral, entonces perdes las elecciones. Y otra cosa es que no haya leche porque entonces tenes problema con toda la sociedad”, completó en diálogo con Horacio Cabak por radio Delta.

Moreno también realizó una reivindicación del peronismo, marcó que este Gobierno no lo es, pero aclaró que “peronistas quedan”. Al respecto, ejemplificó: “Toda la CGT, los movimientos, las unidades básicas. El peronismo sigue siendo el peronismo. No lo quieren reconocer, está bien. Esto que está ahora no es peronista. Pero peligra la continuidad histórica del peronismo porque va a ser la primera vez que el peronismo es repudiado por los sectores populares”.

“¿Te parece serio que el Presidente vaya a tomar el té con un vecino para saber lo que le pasa? Hablemos seriamente, deja a esos catalanes que vinieron a asesorar, qué pueden saber de la Argentina. Es como que vos vayas a asesorar a los catalanes para una campaña en Catalunya. Es un absurdo. No tienen idea de lo que están haciendo. Mirá si Perón iba a hacer eso. Perón enseñaba el mundo, venían a aprender acá”, continuó.

A modo de síntesis, el ex funcionario criticó la medida de Axel Kicillof de subsidiar viajes de egresados: “No es manera de educar a los pibes. Le hubieras dado un crédito a 30 años. A tus pibes los educas en el esfuerzo, en el trabajo, no en que las cosas son gratis. El objetivo es loable y está bien, el instrumento es una porquería porque tienen una cabeza que no enseñan a pensar. No es manera de educar”.

Luego siguió en la misma línea pero con críticas hacia el Presidente: “No a la deuda dice Alberto, o sea que no hay más deuda, las deudas no se pagan. ¿O sea vos le enseñas a tus hijos que las deudas no se pagan? Las deudas están para pagarse. Después si podes o no o si es a largo plazo…pero están para pagarse. Sino le decís a tu hijo que no pague el alquiler. ¿Dónde se vio esto?”.

De la misma manera se expresó con respecto al FMI: “Las deudas están para pagarse, el tema es cuándo. Pero para acordar tenes que tener una propuesta de pago, que hoy no la tenes porque no tenes excedente. No te sobra la platita. La mayoría de nosotros compraba la casa con hipoteca, entonces todos los meses separabas la platita para pagar el préstamo, pagaré, la tasa o donde estuvieses endeudado”.

“Este es un gobierno socialdemócrata, no saben dónde tienen la nariz. Le pido al pueblo peronista que se organice, a las empresas que cuiden su stock y siempre que llovió, paró. Ya daremos vuelta la página y arrancaremos de vuelta, como siempre hizo la Argentina”, concluyó Moreno.