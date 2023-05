Guillermo Coppola dio detalles de la charla íntima que tuvo con la China Suárez: “Entendió mal”

El empresario reveló parte de la conversación que tuvo con la actriz, quien se enojó por las opiniones sobre su vida amorosa.

En medio de la separación con Rusherking, Guillermo Coppola opinó sobre la vida sentimental de la China Suárez durante una entrevista en Intrusos, luego de que aparecieran rumores de un posible noviazgo con un hombre mayor. Ocurrió fue que Marcela Tauro contó que habló con Coppola y que le aseguró que, en una reunión íntima, realizada la semana pasada, la actriz habría dado indicios de tener un nuevo novio de casi 60 años: “Cambió juventud por experiencia”, dijo la periodista.

Marcela resaltó que no estaba claro el “rubro” al que de dedica la supuesta pareja y luego agregó: “Si llegamos a tener la información exacta, la decimos”, dijo en el programa conducido por Flor De La V.

Al escuchar estos rumores, la China llamó al exrepresentante de Diego Maradona y le pidió que le de explicaciones y, luego de la charla, la artista decidió aclarar el tema por medio de su cuenta de Instagram. “¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire”, comenzó su descargo para poder desligarse de los rumores.

Luego, fue Guillermo quien también dio detalles a Teleshow de la conversación que mantuvo con Suárez: “Me llamó y le aclaré que Marcela contó algo que había sucedido en un almuerzo. Le dije que para darle veracidad al rumor que teníamos, lo íbamos a contar como un juego, nada importante”.

Por ahí sí, ¿qué me meto en esos temas que para mí son intrascendentes y no llevan a nada? Pero ella entendió mal porque yo nunca confirmé absolutamente nada. Simplemente Marcela tiró la información y yo la seguí como si fuera un juego. Pero bueno, si está mal vale la disculpa y el arrepentimiento de haberme metido en temas que realmente no me interesan en nuestro mundo de hoy".

En sus redes, la China también había contado: “Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner”.

“Me dijo (Coppola) que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer nada quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su ‘trabajo’ para joderle la vida a otros”, agregó.

Además, Eugenia siguió: “En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’. ¿Ahí se entiende?”, finalizó.

(PRONTO)