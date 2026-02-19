Guillermina Valdés enfrentó los rumores de un vínculo con Mauricio Macri: “Me escribió”

“No prosperó”, confesó la empresaria sobre las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el ex presidente.

Tras la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, múltiples famosas fueron tildadas como supuestas nuevas parejas del expresidente. Una de ellas fue Guillermina Valdés, quien decidió ponerle fin a los misterios y confesó que existió un acercamiento de parte del político.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la empresaria contó a un móvil de Intrusos que el exmandatario le mandó mensajes invitándola a salir, pero que ella se negó a la salida.

“Es una lástima que se dio a conocer, no lo puedo creer porque la verdad es que no pasó nada”, lanzó Guillermina. Ante la insistencia del cronista sobre si hubo mensajes de por medio, la empresaria no anduvo con vueltas: “Dije la verdad: que me escribió y que no salimos”.

Valdés explicó que su decisión de hablar del tema se basó en experiencias pasadas: «Muchas veces no aclare y las cosas quedan flotando, se dan por hecho. Acá no hay duda: me escribió, no dio para salir. A mí no me dio y buena onda», sentenció.

Cuando le consultaron sobre por qué lamentaba que la información hubiera salido a la luz, Guillermina aclaró: “No tiene sentido que se sepa algo que no prospera. No lo negué porque no tengo nada que ocultar”.

Finalizando la entrevista, Valdés le puso punto final a las versiones de un posible vínculo entre ella y el político: «No, justamente por eso no salí con él. Simplemente dije que sí, que me escribió y que no salí porque no prosperó».

