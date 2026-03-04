Guido Luna y los proyectos tratados en la segunda sesión ordinaria de la Legislatura

El diputado provincial del Frente Jujuy Crece, Guido Luna, se refirió a los proyectos abordados durante la segunda sesión ordinaria desarrollada en la Legislatura de Jujuy, destacando el ingreso de numerosas iniciativas parlamentarias y el debate plural que se dio en el recinto.

El legislador señaló que la Cámara de Diputados constituye un espacio de representación de todas las fuerzas políticas de la provincia, donde conviven distintos sectores ideológicos, lo que permite el intercambio de opiniones y el tratamiento de diversas propuestas legislativas. En ese marco, indicó que durante la sesión se dio ingreso a una importante cantidad de proyectos de ley y de resolución, aunque otros quedaron pendientes para la próxima convocatoria.

Luna explicó que en las próximas semanas se prevé una nueva sesión ordinaria en la que se continuará incorporando iniciativas al temario y comenzará el tratamiento de distintos proyectos. Asimismo, adelantó que su bloque espera el ingreso de propuestas propias que aún no fueron incorporadas formalmente.

En relación con la reforma laboral impulsada a nivel nacional, el diputado aclaró que se trata de una legislación que compete al Congreso de la Nación, aunque expresó su postura personal sobre algunos puntos. Manifestó su acuerdo con la necesidad de revisar determinados aspectos vinculados a la litigiosidad laboral, particularmente en lo que respecta al impacto que algunos juicios pueden generar en pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, marcó diferencias con otros artículos referidos a la regulación de horas extras y condiciones laborales, al considerar que deben garantizarse acuerdos equilibrados entre empleadores y trabajadores.

Municipalización de Alto Comedero

Uno de los ejes centrales abordados por el legislador fue el proyecto de municipalización de Alto Comedero, sector ubicado en San Salvador de Jujuy, que por su crecimiento demográfico y desarrollo urbano es considerado por distintos espacios políticos como una ciudad en sí misma.

Luna indicó que desde su bloque vienen trabajando en una propuesta concreta para avanzar en la creación de un nuevo municipio en ese sector de la Capital jujeña. Sostuvo que se trata de un debate que debe darse con amplia participación de los distintos actores políticos e institucionales de la provincia, debido a la relevancia administrativa y presupuestaria que implica la conformación de una nueva jurisdicción municipal.

En ese sentido, remarcó que la creación de un municipio requiere un análisis integral que contemple aspectos económicos, sociales y de infraestructura, y que la discusión debe involucrar a representantes de distintas localidades de la Provincia de Jujuy, considerando el impacto que podría tener en la organización territorial.

Situación económica y obra pública

El diputado también hizo referencia al contexto económico nacional y su incidencia en las finanzas provinciales. Explicó que la disminución en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tributo coparticipable, repercute directamente en los recursos que recibe la provincia.

En ese marco, sostuvo que ante la decisión del Estado nacional de no avanzar con nuevas obras públicas, el Gobierno provincial asumió la ejecución y financiamiento de distintas obras de infraestructura, incluyendo rutas y viviendas, con recursos propios. Según indicó, esta situación representa un desafío adicional para la administración provincial en un escenario de restricciones presupuestarias.

Finalmente, Guido Luna adelantó que en la próxima sesión ordinaria ingresará un paquete importante de proyectos, entre ellos la iniciativa vinculada a la municipalización de Alto Comedero, reafirmando la intención de su espacio político de impulsar el debate en el ámbito legislativo provincial.