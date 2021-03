Guía para elegir los anteojos, las lentes o decidirse por la cirugía

OPINIÓN. Columnista invitado (*) | A los tradicionales tratamientos de anteojos o lentes de contacto, se suma ahora la posibilidad de realizar tratamientos con cirugía láser.

Las afecciones más comunes por las cuales se necesita usar anteojos son la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y la presbicia. Todas ellas se caracterizan por dificultades para hacer foco en distintas distancias.

La miopía, por ejemplo, afecta principalmente la visión de lejos mientras que la hipermetropía y la presbicia afectan por sobretodo la visión de cerca. El astigmatismo, según el tipo, puede traer mayores dificultades para lejos o para cerca.

De todos ellos, la presbicia suele ser el problema que más inconvenientes les trae a los pacientes. Se produce en general a partir de los 45 años por el envejecimiento de una lente que tenemos dentro del ojo llamada cristalino. Eso afecta nuestra acomodación que es la habilidad del cristalino de cambiar su forma y permitirnos enfocar a distintas distancias. La presbicia afecta a todas las personas aunque no a todas por igual.

Las primeras señales

Se comienza a notar que cada vez cuesta más ver de cerca. Actividades como la lectura, el uso de la computadora, ver el tablero del auto, entre otras, se vuelven cada vez más difíciles. Cada vez, se necesita tener más luz y alejar las cosas para poder ver bien. Además, se puede comenzar a tener dolores de cabeza, irritación en los ojos y una sensación de cansancio general en la vista.

El uso de anteojos es el tratamiento más común para la presbicia aunque hay que decir que los lentes no son curativos, ya que la presbicia sigue avanzando por más que se los use o no.

Normalmente, se prescriben unos anteojos que se usan solo para actividades de cerca como leer un libro o usar la computadora. Ocurre que muchas veces los pacientes no sólo tienen dificultades de cerca, sino que también ven mal de lejos.

En estos casos, se puede optar para usar distintos pares de anteojos, bifocales o multifocales. Por ejemplo, para un paciente que ve mal de lejos y de cerca se podría optar por darle un anteojo para manejar o ver televisión, por ejemplo, y otro anteojo distinto para usar la computadora o leer un libro. Sin embargo, otros pacientes prefieren tener todo en un solo anteojo, ya que les molesta tener que estar poniéndoselos y sacándoselos.

Bifocales

Son lentes que, como su nombre lo indica, tienen dos focos: un foco de lejos y en la parte inferior del anteojo, un foco de cerca. Con lo cual, el paciente tiene buena visión de lejos y cuando quiere mirar de cerca tiene que bajar la vista para ver por la parte de cerca del anteojo.

Uno de los principales defectos del bifocal es la falta de distancia intermedia. Nosotros llamamos distancia intermedia a aquélla que no es de cerca ni de lejos, como por ejemplo, la distancia a la que uno mira un libro no es la misma que la distancia para mirar la computadora.

El bifocal no es una buena lente para estas distancias intermedias como la computadora. Además, las lentes bifocales pueden traer problemas, principalmente en adultos mayores, para subir y bajar escaleras o el cordón de la vereda, por ejemplo.

Multifocales

En este caso, también se tienen las distancias de lejos y cerca en una mismo lente, pero además se suma la distancia intermedia. Los multifocales no tienen dos focos bien distintivos como el bifocal, sino que tienen un aumento progresivo que va desde lejos hasta cerca incluyendo también la distancia intermedia. Sin embargo, los multifocales también tienen sus desventajas.

Este tipo de lentes excepcionalmente puede generar contracturas musculares porque los pacientes suelen tener que movilizar el cuello para poder enfocar con claridad, especialmente en lo que respecta a la distancia intermedia como la computadora. También tienen los mismos problemas que los bifocales en cuanto a subir y bajar escaleras o caminar por calles con desniveles o pozos.

Estos tipos de lentes junto con los bifocales han sido asociados a mayor porcentaje de caídas en adultos mayores lo cual también es algo a considerar en caso de tener edad avanzada o dificultades para caminar.

Dos alternativas

Como alternativa al anteojo, tenemos fundamentalmente dos opciones: la cirugía y las lentes de contacto.

Con las lentes de contacto, hay que ser cuidadosos ya que una mala utilización aumenta el riesgo de infecciones oculares, algunas potencialmente serias, y problemas de sequedad ocular. Además, no todos los adultos se sienten cómodos poniéndose y sacándose las lentes de contactos de manera fácil todos los días

Finalmente, la cirugía puede dar una solución permanente a la presbicia y a otros de los problemas antes mencionados como miopía, astigmatismo e hipermetropía.

La gran ventaja de la cirugía es que es una solución muchas veces permanente para los defectos de la visión. Además, no produce ninguno de los inconvenientes que tienen los anteojos o las lentes de contacto. El procedimiento suele durar entre 10 y 15 minutos y el paciente tiene una recuperación rápida.

Como vemos, actualmente existen múltiples maneras de corregir la mala visión. Es importante consultar con un oftalmólogo para determinar cuál es la mejor manera.

(*) El doctor Luciano Perrone (M.N. 132.014) es Instructor curso simulación de cirugía de catarata CAO (Consejo Argentino de Oftalmología), es Médico Asociado al Consejo Argentino de Oftalmología(CAO), de la Sociedad Argentina de Córnea, Refractiva y Cataratas (SACRYC), del European Society of Catarat and Refractive Surgeons (ESCRS) y American Society of Catarat and Refractive Surgety (ASCRSASOA).

(TN.com)