Guerra en Twitter por lo que reveló Viviana Canosa sobre caso de la nena M

Hay un fuerte debate por el editorial de Viviana Canosa sobre el caso de la nena secuestrada por el cartonero. Algunos usuarios de Twitter creen que se ‘excedió’ con los detalles, otros dudan y hay quienes la apoyan.

¿Qué dijo Canosa?

La presentadora de televisión, Viviana Canosa, vuelve a ser tendencia luego de revelar datos escalofriantes del caso de la niña secuestrada por un cartonero y encontrada luego de tres días en Luján.

Este martes 23/03 el debate en las redes sociales es si confiar en lo divulgado por Canosa, o no. Mientras otros, la critican por ‘excederse’ en los detalles.

Recordemos que, hace una semana, Viviana Canosa también fue ‘trends’ por una equivocación en vivo sobre Villa Lugano. Consultó por el intendente del lugar, cuando Villa Lugano pertenece a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

Pero, ¿Qué dijo recién la Canosa?

El editorial

Parte de lo que reveló la conductora de ‘Viviana con vos’ en el programa de ayer 22/03 según el medio A24:

“Ya no está más en la agenda de los medios la nena M, volvió a ser invisible. Ya no importa que tenga 7 años, que esté desnutrida, que tenga poca masa corporal”.

“Tampoco importa que su madre la haya usado como a una tarjeta de crédito”.

“Las ginecólogas salieron llorando después de revisarla. Las propias ginecólogas debieron ser atendidas por psicólogos. Tuvieron que tranquilizarlas, no podían creer lo que estaban viendo”.

“Lo que hizo este señor de llevársela, era algo cotidiano para ella”.

El descargo

Luego del editorial, Viviana Canosa, insistió en lo que le “contaron” sin revelar fuente:

“Muy tremendo. Las ginecólogas descompensadas, siendo atendidas por psicólogos y psiquiatras”.

“Es una tragedia lo que pasó, estamos siempre discutiendo cosas con una doble vara, con una doble moral, pero con la bragueta abierta. ¡Ciérrensela!”.

“Lo de la niña es desesperante” (dijo conmovida),

“Enterarme de lo que me enteré me partió en medio, y lo que más me angustia y me duele es que me siento una idiota, porque hablamos con el abogado, con un montón de políticos y el abogado del secuestrador”.

“Yo no puedo, no puedo contar, pero imagínense lo peor. Toda su vida esta chica fue abusada. Y yo lo voy a decir, no me importa nada”.

El debate

En Twitter, la periodista ha sido tendencia desde que dio los desgarradores detalles del caso que mantuvo a la Argentina en vilo por 3 días.

Si bien, algunos usuarios apoyaron a Canosa.

La investigación

¿Qué se sabe del caso?

Por ahora, la nena M continuaría bajo análisis de protocolo y contenida en un área pediátrica del Hospital Garrahan.

Mientras, Carlos Savanz, el cartonero acusado de secuestrar a la menor, se negó a declarar – el pasado sábado 20/03- ante la jueza Fabiana Galetti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57.

“En las próximas dos semanas la Justicia resolverá si le dicta o no la prisión preventiva”, adelantó al medio Infobae Rodolfo Baqué, abogado de a familia de la nena M.

Todavía no se han precisado los detalles de la calificación.

Blaqué explicó: “Hablar de la calificación de la causa viola los derechos de la niña. Y más aún cuando se trata de un caso y una cara conocida como la de M”.

(u24news)