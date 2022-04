Guardiola vs. Simeone, por la Champions League: inesperado elogio de Pep para los equipos del Cholo y su estilo de juego

Elogios de un lado y del otro. De esa manera comenzó a vivirse la previa de uno de los duelos que tendrán este martes los cuartos de final de la Champions League. Pep Guardiola, entrenador de Manchester City y próximo rival del Atlético de Madrid en esa instancia, aseguró que existe un “concepto equivocado” sobre Diego Simeone ya que es “más ofensivo de lo que la gente cree”. Además, el DT argentino que dirige el colchonero también habló de los méritos del español.

Ante la consulta de la prensa a Pep sobre un estilo de juego defensivo del Aleti, fue determinante con su respuesta: “No voy a gastar un segundo en debates estúpidos. Después de ver al Atlético (Madrid), noto que hay un concepto equivocado sobre su manera de jugar. Simeone es más ofensivo de lo que la gente cree”, expresó el director técnico de los Citizens en la previa de un partido que genera mucha expectativa en los fanáticos del fútbol.

Guardiola salió a desterrar la idea instalada de que este martes en el duelo de ida de los cuartos de final a disputarse en el Etihad Stadium de Manchester se enfrentarán el “fútbol brillante contra el fútbol defensivo”, y sobre eso, agregó: “En un estilo hay muchos aspectos y no se puede decir que el mío es el bueno y el de Diego el malo”, afirmó.

Además, la prensa inglesa criticó el accionar del equipo del “Cholo” Simeone, pero Guardiola volvió a defender a su colega al que enfrentará por cuarta vez en su carrera y al que derrotó en dos oportunidades: “Nosotros tenemos que hacer lo mismo porque eso es también parte del juego. Tenemos que saber gestionar los momentos. No voy a juzgar ni un segundo lo que hacen ellos. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro y trabajar para llevar un buen resultado a Madrid”, completó.

“Vamos a jugar con 12″

Guardiola también habló del partido, la estrategia que imagina para Manchester City vs. Atlético de Madrid, y dejó frase con una imperdible explicación: “Vamos a jugar con 12″, expresó. “Mi trabajo sería aburrido si siempre jugáramos de la misma manera contra oponentes que juegan de distinta manera. Entonces, si creen que voy a jugar de la misma manera contra Liverpool y contra Atlético de Madrid, no me gusta, no pienso en eso”.

Y continuó con su desarrollo: “Los movimientos de Liverpool son completamente diferentes a los de Atlético de Madrid, sobre todo porque los jugadores son diferentes, entonces tengo que adaptarme y ajustarme, por eso me encanta pensar demasiado y volver a crear tácticas estúpidas. Por esa razón, me voy a inspirar y a prepararé una táctica increíble… vamos a jugar con 12″, dijo sonriendo sobre el final.

Del otro lado también hubo elogios porque el Cholo Simeone no se guardó nada a la hora de hablar del entrenador del City. Y explicó por qué admira a su equipo: El esfuerzo que tienen para recuperar la pelota, el esfuerzo que tienen para proponer continuamente el juego de ataque y es un equipo que da gusto verlo jugar”, comenzó expresando el argentino.

En la misma línea, continuó hablando de las virtudes que Guardiola logró con sus dirigidos: “La verdad que evoluciona continuamente en base a las grandes figuras que tiene, y lo que me genera y me despierta ver jugadores de la categoría de Sterling, de De Bruyne presionar, correr, estar siempre activos, no dejar por perdida ninguna pelota. Y, con eso, al talento le da esa cuota de trabajo que todos los entrenadores queremos”, cerró.

En cuando al duelo de este martes y a lo que será la serie, Simeone expresó: “El primer partido es este martes y es contra un rival que tiene un montón de herramientas para el contragolpe, para jugar posicionalmente, para enviar centros, para llegar al área con mucha gente, para jugar en largo o desde su portero. Habrá que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerles daño y luego con nuestras características y nuestra manera de jugar de hace años seguir compitiendo como queremos”, indicó.

Para este partido, ambos equipos llegan de buena forma. Los Citizens están transitando una temporada impecable desde el juego y los resultados: líderes de la Premier League donde el último sábado derrotaron a Burnley por 2 a 0. Además, están en semifinales de la FA Cup y deberán enfrentar a Liverpool el próximo 16 de abril.

Por el lado del Aleti, viene en una notoria recuperación en la Liga. Viene de golear a Alavés por 4 a 1 y lleva cinco triunfos al hilo. Se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 57 puntos al igual que Barcelona y Sevilla que lo superan por diferencia de goles. Además, no pierde desde el 16 de febrero.