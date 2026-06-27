Guardiamarina en Comisión Efrén Franco Joel Leail: El sueño de un jujeño que comienza a tomar altura

Desde el norte argentino hasta la cubierta de la fragata ARA “Libertad”, la historia del joven de San Salvador de Jujuy reúne vocación, esfuerzo y la firme convicción de proyectar su futuro en el aire sobre el mar.

El buque escuela de la Armada Argentina arribó el pasado martes por la tarde a Baltimore, en el marco de su LIV Viaje de Instrucción. En esta ciudad de la costa este estadounidense, perteneciente al Estado de Maryland, la unidad permanecerá hasta el próximo 29 de junio.

El Viaje de Instrucción a bordo de la fragata ARA “Libertad” marca un antes y un después en la vida de quienes eligen la carrera naval. Para el Guardiamarina en Comisión (GUCOM) Efrén Franco Joel Leail, integrante de la Promoción 155°, este desafío representa el cierre de su etapa formativa en la Escuela Naval Militar (ESNM) y la confirmación de un camino que comenzó lejos del mar.

Bajo el mando del Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, la fragata zarpó el 11 de abril desde el Apostadero Naval Buenos Aires. La travesía, que se extenderá durante 161 días hasta el 19 de septiembre, cuenta con una tripulación de 256 personas, entre oficiales, suboficiales y los GUCOMs de las promociones 155° del Escalafón Comando Naval, 90° de Infantería de Marina y 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia.

A bordo también navegan invitados de otras fuerzas nacionales y representantes de marinas extranjeras, quienes se incorporan en distintas etapas del itinerario para consolidar el intercambio profesional y los vínculos institucionales.

Este año, el buque escuela navegará casi 16 mil millas náuticas y visitará nueve puertos de cuatro países. Tras su paso por Fortaleza (Brasil), New Orleans y Norfolk (EE.UU.), la presencia de la fragata adquiere un fuerte carácter histórico y protocolar al enmarcarse en las celebraciones por el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos de América.

En este contexto, participa en el “Sail 250”, un destacado encuentro náutico internacional que reúne a grandes veleros del mundo en puertos norteamericanos, incluyendo New York y Boston. Luego, el itinerario continuará rumbo a Kingston (Jamaica), San Juan (Puerto Rico) y Río de Janeiro (Brasil).

Consolidar el conocimiento en el mar

Esta navegación representa una instancia trascendental para los futuros oficiales, ya que consolidan los conocimientos teóricos adquiridos y fortalecen su adaptación a la vida en el mar. En este imponente escenario, Efrén Leail se prepara para afrontar las exigencias de la rutina a bordo: “Desempeñamos funciones vinculadas con la navegación, las comunicaciones, las guardias y las maniobras de vela. Es una práctica profesional muy completa donde el aprendizaje es constante”, explica.

Además de los requerimientos profesionales, la experiencia forja el compañerismo. “Es el año más esperado; después de tanto esfuerzo en la escuela, sentimos que estamos dando el último paso juntos”, destaca el marino jujeño, remarcando la profunda unión de su promoción.

De Jujuy al mar: una vocación con rumbo en el aire

Nacido el 20 de septiembre de 1999 en San Salvador de Jujuy, Efrén creció en un entorno ajeno al ámbito militar. Sin embargo, las historias de un tío, hoy Suboficial Primero destinado en la Base Naval Ushuaía, despertaron en él una curiosidad que se transformaría en vocación.

Las visitas familiares a distintas unidades navales profundizaron ese interés. “Desde chico me llamaba la atención su estilo de vida y las tareas que mi tío realizaba en la Armada. Ahí comenzó mi motivación”, recuerda. Uno de esos momentos quedó grabado en su memoria: la visita a la Base Naval Mar del Plata y la oportunidad de ingresar al submarino ARA “San Juan”. “Nunca había estado en una nave así. Me sorprendió muchísimo y fue una experiencia muy emocionante”, cuenta.

En el 2022 dejó su provincia natal para ingresar a la ESNM. El cambio implicó una nueva rutina y la distancia de sus afectos: “Sabía que no iba a ser fácil, pero con el tiempo me fui adaptando. Empecé a disfrutar de la vida militar y sentí que realmente estaba donde quería estar”.

Durante su formación, el componente aeronaval terminó de definir su perfil. “En tercer año tuvimos la visita de los helicópteros Sea King y pudimos subir. Después volé en un Turbo Mentor en la Base Aeronaval Punta Indio y me impactó muchísimo”, relata. Desde aquella experiencia, su vocación se orientó definitivamente hacia la Aviación Naval. Hoy, imagina su futuro vinculado a las aeronaves incorporadas recientemente por la Institución: “Me gustaría volar los P-3C Orion; sería un logro enorme”.

Su paso por la Escuela Naval estuvo marcado por múltiples instancias de adiestramiento. En 2023 realizó prácticas en la Base de Infantería de Marina Baterías y, recientemente, formó parte de la Campaña Antártica de Verano 2025-2026. “Conocer la Antártida fue algo indescriptible. Es un destino con el que muchos sueñan y tuve la posibilidad de vivirlo”, ejemplifica.

El deporte también ocupa un lugar central en su vida. Efrén practicó rugby, básquet y fútbol, integrando los equipos representativos de la escuela, disciplinas que aún complementan su rutina a bordo.

El sostén de las raíces y la familia

A pesar de los kilómetros, el joven mantiene intacto el vínculo con su tierra. La Fiesta Nacional de los Estudiantes, el carnaval y las tardes con amigos tienen un lugar especial en sus recuerdos: “Extraño estar en el barrio, jugar al fútbol y compartir tiempo con la familia; son momentos que siempre me acompañan”.

Actualmente, Efrén formó su propia familia junto a su pareja y son padres de Roma, de un año. “Ellas son mi impulso diario para seguir adelante y un sostén fundamental durante esta etapa”, agradece.

Con la mirada puesta en el futuro, el joven jujeño transita estos cinco meses de navegación como la antesala de una nueva etapa.Cada guardia, maniobra y puerto visitado forman parte de un aprendizaje que reafirma la vocación elegida.

Mientras la fragata ARA “Libertad” continúa su travesía, avanza también el sueño de aquel niño que observaba con admiración la vida naval de su tío y hoy escribe su propia historia en el mar.