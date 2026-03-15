Guantes mundiales en abril: Oportunidades para el boxeo argentino

Los boxeadores argentinos viajaran por el mundo durante abril en búsqueda de presentaciones internacionales, títulos internacionales y eliminatorias mundialistas.

El 2026 empezó sin campeones mundiales masculinos en los cuatro organismos mundiales pero el próximo mes de abril puede ser la puerta para futuras oportunidades.

El primero en subir al ring será Ignacio “Gorila” Iribarren, quién ya posee en su palmarés el título Sud Americano ligero y ostenta un invicto de 15-0-1, 5ko’s. El sábado 4 se enfrentará al local Aram Faniian (26-2. 6ko´s), en la convulsionada Ucrania, y estará en disputa el título global Súper Ligero OMB.

Una de las promesas más resonantes de la escena local, Rodirgo C4 Ruíz, tendrá una oportunidad única y de las más difíciles que podría enfrentar ya que estará viajando hasta Wollongong, Australia para enfrentar al encumbrado Sam Goodman (21-1, 8ko´s) en la eliminatoria mundial FIB de los Súper Gallo, con la expectativa de enfrentar al titular de la división, el nipón NaoyaInoue.

Días después, el 10, Francisco Bebu Verón, quién reside en USA se presenta en el Prudential Center de Newark de New Jersey ante el dominicano Raúl García.

Un día después, el sábado 11, Tobías Reyes, disputará en Argentina, la eliminatoria mundialista del Peso Mosca FIB, ante el filipino Miel Fajardo. La faja mundialista pertenece al japonés MasamichiYabuki.

Sí hay un boxeador de la actualidad que despierta ilusiones y genera expectativas a todos los interesados en el deporte de los puños, es el santafesino de Arroyo Seco, Mirco Cuello. Con amplia experiencia internacional y un invicto de 16-0 y 13 victorias por la vía del cloroformo, viajará hasta la exótica Kirguistán par encontrarse con el japonés TomokiKameda (42-5, 23ko´s), que viene de perder el título Pluma FIB ante el campeón de dos divisiones, Angelo Leo. En disputa estará el cinturón interino Pluma AMB en posesión del argentino.

En la misma velada otro compatriota se presenta y es el oriundo de Trelew, Maximiliano Robledo (12-1, 6ko´s), para disputar el título de oro Pluma AMB ante KyonosukeKameda (16-5-2, 9ko´s).

La acción continúa en East London, Sudáfrica, el 24 con la presentación de David Núñez (9-2, 4ko’s) ante el local MoyisiBooi (8-1, 6ko’s) buscando el título inter continental súper mosca FIB.

La acción de un mes re cargado de oportunidades cierra en Santiago de Chile, con Joel Contreras y la disputa del título Fedelantin Mosca AMB frente a Ángel Alvarado, además de Josué Agüero ante Ángel García por el Súper Pluma Oro AMB.

Los sueños de campeón siguen vigentes y las oportunidades están al alcance de un golpe para muchos compatriotas en un mes explosivo.

Por: Charly News