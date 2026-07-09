Grilla confirmada: Combates amateurs y profesionales para este viernes en Palpalá

El boxeo de Jujuy vivirá una jornada verdaderamente histórica el próximo viernes 10 de julio, cuando el Estadio Olímpico de Palpalá abra sus puertas desde las 20:30 horas para una espectacular velada que reunirá a destacados pugilistas profesionales y amateurs de la región.

La antesala del espectáculo comenzará a vivirse intensamente este jueves a las 16 horas en el Hotel Casino General San Martín, escenario elegido para la conferencia de prensa oficial y el pesaje de los profesionales. Por su parte, los boxeadores de los combates amateurs cumplirán con su respectivo pesaje el viernes a las 10 horas en las mismas instalaciones, quedando todo listo para las contiendas preparadas a tres asaltos.

La promotora “Silvetti Promotions” confirmó que en la ceremonia oficial estarán presentes las grandes figuras locales, Marcos «Piky» Silvetti, Verónica «C4tra» Ruíz y Santiago «El Depredador» Ramos, quienes se verán cara a cara con sus exigentes rivales. El clima de expectativa es absoluto entre los entrenadores y la afición jujeña por ver la evolución técnica de estas firmes promesas del pugilismo profesional.

Los protagonistas principales, llegan en un momento inmejorable a este esperado compromiso boxístico. Santiago «El Melli» Ramos afrontará su cuarto combate profesional dentro de su peso habitual en la categoría welter, mostrando una impecable disciplina física y apuntando a escalar posiciones en su división.

Por el lado femenino, Verónica «La C4tra» Ruíz, actual campeona argentina y sudamericana, se presentará en la categoría átomo buscando sumar rodaje tras su polémica disputa por el título mundial en el extranjero.

Finalmente, el ídolo local Marcos «Piky» Silvetti subirá al ring para su duodécima contienda rentada, respaldado por su excelente ubicación en el décimo lugar del ranking argentino superligero de la Federación Argentina de Box (FAB), y con la inmensa motivación de combatir ante su gente.

Para coronar una noche inolvidable en Palpalá, la organización confirmó la animación especial del reconocido grupo de cumbia «La Sonora Imbatible», que le pondrá ritmo y fiesta a las tribunas. Cabe destacar que la realización de esta importante velada boxística de nivel regional, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Palpalá.

Combates Profesionales

Preliminares

Santiago «El Depredador» Ramos vs Héctor «El Sanguinario» Fernández, categoría welter a 4 round.

Verónica «C4tra» Ruíz vs Brisa Aguirre, categoría átomo a 6 asaltos.

Fondo

Marcos «Piky» Silvetti vs Cristian Leiva, categoría superligero a 8 vueltas.

Combates Amateurs

1 – Francisco Ávila (Esc. Marcelo Miranda) vs Ángel Segovia (Embarcación-Salta).

2 – Lautaro Condori (Evan Box) vs Gonzalo Llampa (Delphi).

3 – Thiziano «El Turco» Saman (Yunke Boxing-Jujuy) Gonzalo Gómez? (Embarcación-Salta).

4 – Matías Leonel Andrade (Evan Box) vs Gastón Jurado (Maimará).

5 – José Rodríguez (Aldana Box) vs Daniel Guerrero (Yunke Boxing).

6 – Joselin Contreras (Yunke Boxing) vs Brisa «La Niña de Oro» García (Embarcación-Salta).

7 – Brian Flores (Aldana Box-Jujuy) vs Lucas Argañaraz (Tucumán).

8 – Benjamín Gabriel Quispe (Esc. Marcelo Miranda) vs Franco Héctor Jira (Gitano Box).

9 – Benjamín (El Chavito) Riveiro (Evan Box) vs Joaquín Armolla (Tucumán).

10 – Zurdo Quipildor (Esc. Arisco Choque) vs Ezequiel Bravo (Tucumán).

11 – Fernando Celis (Delphi-Jujuy) Martín «Lauchón» Salazar (Salta).

12 – Demian Riveiro (Evan Box – Jujuy) vs Mario García (Embarcación-Salta).

13 – Gabriel Abeldaño (Aldana Box – Jujuy) vs Mauro Barbero (Tucumán).

14 – Iris Vedia (Evan Box) Abigail González (Delphi).