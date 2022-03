Gremios estatales lanzaron plan de lucha por mejoras salariales

En conferencia de prensa realizada en la sede de ATE, distintos gremios estatales convocaron a una jornada de lucha por pedido de respuestas por parte del gobierno provincial a los pedidos de mejoras salariales.

Entre estos, la convocatoria por parte del gobierno ante la falta de respuestas para discutir los aumentos a los estatales. Participaron los gremios de APUAP, ATE, SADOP, ADEP, SIEOM Perico y APOC.

La secretaría general de APUAP Susana Ustarez comentó, “confluimos a esta conferencia de prensa planteando una presentación al gobierno dado que ya van casi cinco presentaciones sucesivas sin respuesta y sin convocatoria, todos escuchamos al ministro de Hacienda decir que se convocaría a todos los gremios y que el resultado de las negociaciones impactarían en el sueldo de febrero, pero ya fueron liquidados sin aumento, salvo el caso de docentes donde se liquidó un incremento que no tenía acuerdo, siguen los docentes primarios peleando su paritaria, seguimos sin convocatoria, los días van pasando ya estamos a 15 de marzo y parece que este mes también lo quieren dejar sin recomposición, esto es inaceptable ya que la inflación está en un promedio de un 4 o 5 % por mes y se va a acelerar en vista de la situación internacionales como ser el acuerdo con el FMI y la guerra”.

A lo que agregó la dirigente, “a nivel provincial el gobierno pretende desconocer todo lo que fue el deterioro de los años anteriores y ofrecer a la baja como hace permanentemente, con incrementos que no se condice con la inflación y que nos dejan retrasado en el poder de compra. Nosotros la única modalidad que tenemos para revertirla son con estas medidas de fuerzas que por el momento se ha consensuado una jornada de lucha de todos los sindicatos de la provincia para reclamar la falta de paritarias y para llevar a cabo una medida conjunta convocando a todos los trabajadores del Estado nucleados en los distintos sectores, donde mucho hemos estado hoy y otros también se sumaran porque sus dirigentes hoy momentáneamente no han podido estar presente pero hay un consenso generalizado de los sindicatos estatales de que hay que luchar para que el gobierno haga un reconocimiento de la situación y llame a paritarias general, que habrá mesas de discusión permanente, nosotros no pedimos que hagan ofrecimiento sin considerar los números fríos de inflación, recaudación y de pobreza que hay en la provincia, nosotros pedimos que todos los aumentos sean analizados y que salga un proceso sustentable de mantener los salarios al ritmo de la inflación”.

También se refirió al contexto económico nacional expresando, “el acuerdo con el FMI sabemos que nos va a afectar como a todos los ciudadanos, por eso la preocupación es permanentemente monitorear nuestros salarios en términos de estos acuerdos que sabemos que van a repercutir en tarifas y precios, la guerra ya está amenazando de incidir en él todos los costos ya ha subido la nafta y el pan, van a subir las tarifas, nosotros siempre con el mismo sueldo desde noviembre del año pasado y con 15 puntos perdidos sin recuperar, sin convocatoria, todo con una zozobra total, hemos tenido que mandar a los niños al colegio con lo que se pudo y con un costo escolar enorme, ni hablemos del transporte, ni de todos los demás ingrediente que para las familias significa mandar a los chicos a la escuela, entonces es urgente que el gobierno haga lectura de todo esto y que nos convoqué, que en el sueldo del mes de marzo no sólo venga un incremento salarial sino que sea retroactivo a febrero”.

Luego a modo de crítica señaló Ustárez, “la línea de trabajo del gobernador va a nivel internacional o nacional, pero en la provincia está a la buena de Dios e incluso las declaraciones del ministro de Hacienda no se cumplen, porque cuando se reúnan en paritarias o reuniones sectoriales no se labran actas, no hay información fidedigna, ni testigos de cuál fue el ofrecimiento al pedido de los gremios. Por eso acá lo hacemos público, estamos sin respuesta y es el 5to petitorio que presentamos, creemos que el gobierno tiene que centrarse en la provincia, en la realidad diaria, cotidianas y no tanto a los marcos nación o al internacional que no son de tanto interés para el ciudadano de a pie y nosotros somos trabajadores, vivimos nuestro sueldo de cada mes y necesitamos que el gobierno se avoque a esto y mínimamente resuelva algo sustentable para este año tan difícil que nos va a tocar transitar”.

A lo que agregó, “en realidad no es un paro es una jornada de protesta donde algunos harán paro, otros harán retiro, otros harán una participación dirigencial, todo va a depender de las circunstancias de cada gremio, lo que si vamos a utilizar cartelerías y panfletos de concientización hacia dentro y hacia fuera de las distintas reparticiones de la situación que estamos pasando, la cual hay que contársela a la ciudadanía y al propio gobierno, es decir hacer un trabajo dirigido a la unidad de acción, así que posteriormente haremos un plenario con reuniones más amplias, tratando de sumar incluso las centrales obreras de la provincia CTA CGT, porque aquí no es la lucha individual de los trabajadores, es una lucha colectiva para que el gobierno ausente y distraído, con la negación de que aquí no pasa nada, donde estamos todos bien, pero no es la realidad en la que vivimos los trabajadores y desmentimos los números que arroja la provincia de que hay salario a la altura de la inflación o reactivación”.

Por último dijo, “la inflación de los dos primeros meses alcanzo un 8% en diciembre, la recomposición salarial ya es más de 6% y que a esos valores nos deberemos acostumbrar todos los meses porque no se detiene y no hace nada el gobierno de la provincia, de esta manera la provincia no se reactiva y la producción siente los efectos internacionales y no da para más y necesita una gestión por parte del gobierno con mesas de trabajo respectada con actas para que conduzcan a verdaderos acuerdos”.

Por Mauro Ruiz L24HJ