Gremios estatales jujeños volvieron a pedir el llamado a paritarias

En conferencia de prensa realizado por el Frente Amplio Gremial en sede de ATSA, plantearon además que el bono que va a dar el gobierno en Jujuy es una burla, por lo van a solicitar que se revea esto.

Esta mañana se reunieron representantes de los gremios que integran el Frente Amplio Gremial, entre estos la titular del gremio de APOC, el titular del SEOM Palpalá Luis Valencia, el secretario general del gremio ADEP Darío Aban, la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Jujuy Yolanda Canchi.

Entre los temas plantearon la convocatoria por parte del gobierno provincial a paritarias unificadas y de esta formar trabajar sobre el desfasaje que sufrieron los salarios ante la inflación.

La secretaria general de ATSA de la Provincia de Jujuy Yolanda Canchi comentó, “es un paliativo económico para el bolsillo de los trabajadores, decimos esto porque lo que dijo Susana Ustárez, acá hay una carrera de sueldos e ingresos de los trabajadores versus la inflación que, lamentablemente la carrera siempre la va a ganar la inflación porque los sueldos de los trabajadores siempre van por detrás y esto es lo que hace perder poder adquisitivo. Estos son los motivos que nos llevan a presentar está nota y a pedir una audiencia porque el tema del bono lo tenemos que tratar en conjunto”.

Además Canchi agregó, “todo se va a ir determinando a medida que avancé la reunión, obviamente llevaremos los números acerca de lo que acaba de decir Susana, es decir de cuánto es la pérdida del poder adquisitivo y de cuánto ha sido el impacto del 4% en el sueldo de los trabajadores y en base a eso tienen que estar las razones y las fundamentaciones que queremos que el gobierno nos escuché”.

Por otra parte Susana Ustárez de APOC agregó, “cabe destacar que un bono no integra el sueldo, luego no queda nada, entonces ante esa posibilidad lo que queremos y vamos como primer objetivo es recomponer el salario y que todo integre el salario, que este bono si se da, cubre solamente un periodo de no paritarias que suele ser ciego en enero y febrero, que nos dé la posibilidad de llegar a las paritarias, pero la situación de la provincia la tiene que exponer el gobierno y las posibilidades también, nosotros después llevaremos eso a las bases, lo dialogaremos aunque haya rechazo, entonces tenemos que ver nosotros, organizarnos y saber qué respuesta vamos a dar”.

Para finalizar Ustárez recordó que, “el 4% significo entre el escalafón general alrededor de 2.000 o 2.500 y en casos de escalafones de docentes con muchos años de antigüedad entre 5.000 pesos, pero eso por la antigüedad estamos hablando que como base en los escalafones fue 3.000 pesos como mucho, entonces no ayuda, es ínfimo el aumento y si se repite dos veces más termina dejándonos muy por debajo de inflación, estamos hablando de un 12% o 16 % debajo de la inflación este año y en caso de los empleados municipales alrededor de 1.500 pesos que son monedas, así que todo depende de cada escalafón, pero en el escalafón general de UPCN, que hoy no pudo estar, tiene un planteo del escalafón donde el incremento es poco porque se aplica sobre sueldos muy bajos, por eso es que necesitamos, el dialogo que hasta el día de hoy 21 de octubre el gobierno no ha hecho ningún llamamiento, ninguna reunión, ni sectorial ni general, porque las reuniones sectoriales son valiosas pero no resuelve la situación general, nosotros necesitamos paritarias unificadas de todos los sectores para tratar temas transversales”.