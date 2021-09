Grave: El presidente del Club Altos Hornos Zapla fue agredido físicamente

Un grupo de hinchas golpeó al presidente de Altos Hornos Zapla, Marcelo Lizárraga, en inmediaciones del predio de Los Perales durante el partido de la Liga.

El hecho tuvo lugar ayer, cuando una persona se acercó al dirigente junto a otras 6 personas y le pegó un golpe de puño en la boca, para luego retirarse del lugar.

El presidente del club Altos Hornos Zapla Marcelo Lizárraga comentó, “yo recibo un golpe de puño en la cara, no había visto que venía como 6 o 5 personas donde ya una está identificada que fue la persona que me da el golpe de puño en el labio y se retiran. Además empujan un poco a quien estaba conmigo y lo amenazan de muerte diciendo que lo iban a buscar en la casa y lo iban a matar, a mí me lastimaron el labio y como les decía esta persona está identificada ya hice la denuncia policial como corresponde”.

Referido a las denuncias realizadas agregó, “ya es la 4ta denuncia que tiene está persona y lamentablemente no hemos visto que actúe la Policía o la Fiscalía, eso lo desconozco no sé quien tenga que actuar, pero nosotros ya tenemos denuncias. La 1era denuncia fue cuando descendimos y me habían amenazado de muerte y después la misma persona amenazo con un machete al DT Corrales y Ragusa con un cuchillo en el hotel, es la misma persona que hace 4 o 5 meses fue con varias personas a apretarme en la presidencia dentro del Club y en ese caso amenazó de muerte a mí, a mis hijos, mi negocio, mi auto, me dijo donde vivía y que me iba a ir a buscar, puso piedras detrás de mi auto marcando que pueden hacer algo, todas estas denuncias también están radicadas en la Brigada de Investigación de Palpalá y la 3ra denuncia fue cuando la misma persona le partió las cejas al tesorero del Club pegándole de sorpresa y luego yéndose, así que está es la 4ta denuncia que tiene dicha persona pero no hemos visto nada”.

Luego Lizárraga mencionó, “es uno de los hinchas que se hacen llamar borrachos del mástil, no se ha que se dedica, pero más o menos todos lo conocen y tengo entendido que la Policía en su momento no lo identificaban y después desconozco porque no actúa no sé si es la Policía o Fiscalía, no sé quién tiene que actuar, nosotros tenemos un derecho de admisión que ya lo firmo toda la comisión y la Policía dijo que si él iba debíamos llamarlos, en algunos casos en los que fue la Policía no se hizo presente y no podemos decirle al guardia que se ponga a pelear con 6 o 5 personas, tiene la orden de que si quieren pasar de prepo o lo insultan que no se ponga a pelear porque nosotros lo que menos queremos es violencia creo que actuamos de esa manera y seguiremos actuando de esa forma, así que no podemos hacer nada estamos atados de brazos”.

Para finalizar añadió, “a lo que uno le preocupa es la familia, los hijos, el negocio, los empleados, la gente de la comisión que ya fue agredida, no sé si la palabra es miedo pero si una intranquilidad permanente porque uno no puede andar por la calle, así que imagínate, yo estaba viendo el partido que más allá del resultado, uno entrega la vida en post de mejorar una institución y de pronto te traten así es muy ingrato ya que uno entrega todo el esfuerzo junto a la comisión que envés de estar tratando con estas situaciones deberíamos volcar en tiempo en mejorar la institución”.