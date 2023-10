Grave: Denunciaron desde el SEOM Jujuy que militantes radicales intentaron ingresar a la sede

Esta mañana se conoció esta información que primero fue compartidas en algunas redes sociales donde uno de estos decía que militantes radicales con patotas armadas amenazan con tomar el SEOM Jujuy.

También que durante la noche de ayer integrantes de la comisión directiva del gremio municipal recibieron audios donde trascendía de un plan encabezado por militantes radicales quienes organizaban la toma a mano armada de la sede central del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, en la ciudad Capital.

La convocatoria iba dirigida a grupos ajenos al ámbito laboral municipal, la realizaban a través del ofrecimiento de $ 200.000 y puestos de trabajo en el ámbito municipal y provincial.

De acuerdo a lo denunciado por el gremio, los cabecillas son “Corcho” Jurado y un tal “Gordi”, ambos militantes radicales que ya actuaron como patotas al servicio del Gobierno de Morales en las pasadas elecciones del sindicato municipal y en las elecciones de la seccional jujeña del gremio de la Construcción.

También señalaron que en los audios los cabecillas expresan complicidad con las fuerzas policiales que dejarían la zona liberada para que estas patotas actúen. A todo esto resaltaron que las autoridades del sindicato realizaron la denuncia en la Policía en horas de la madrugada. También a primeras horas de la mañana la convocatoria de las patotas se hizo efectiva y se localizó un grupo de unas 50 personas que merodeaban a una cuadra del sindicato, en actitud sospechosa. Como fracasaron en su intento, actualmente amenazan con volver el fin de semana largo.

Esta situación se da en un contexto donde la dirigencia del SEOM Jujuy viene sufriendo un hostigamiento por parte de la justicia de Jujuy, con elevaciones a juicio penal de causas vencidas y elevaciones a juicio con causas contravencionales armadas desde el Ejecutivo Provincial, donde amenazan con aplicar multas de más de 10 millones de pesos por cada dirigente perseguido.

El secretario general Sebastián López comentó, “hemos convocado a esta conferencia de prensa por un lamentable suceso que hemos sufrido en el SEOM un Jujuy este en horas de la madrugada aproximadamente entre las 12 o 1 de la madrugada del día de hoy, nos llega a nuestro conocimiento distintos audios en los cuales dirigentes de la UCR estaban planificando la toma de nuestro sindicato, encabezado por dirigentes de la UCR, en complicidad con patotas armadas, según relatan en los audios con complicidad de la Policía que dejaría la zona liberada y con complicidad del Gobierno.

También señaló, Esto lo concretaron aproximadamente entre las 8:30 donde alrededor de 40 y 50 personas llegaron aproximadamente a 100 metros de nuestro sindicato, obviamente la dirigencia y la militancia de nuestro sindicato estaba resguardando nuestro patrimonio y la integridad del edificio de nuestros sindicatos y no pudieron lograr su cometido, lo que si nos llamó muchísimo la atención es que la policía apareció exactamente después de la hora que indican en los audios, además queremos destacar que en los audios ellos indican que vendrían armados y obviamente que eran de distintos barrios, haciendo clara alusión a que no eran trabajadores municipales y no tienen nada que ver con nuestra Institución, salvo los cabecillas que uno es municipal de apellido Jurado y el otro de apellido o apodo Gordi, quienes tenían la firme intención de tomar el sindicato para poder beneficiarse tanto con dinero como con puestos laborales en el municipio y en la provincia”.

Luego agregó, “queda a disposición de toda la prensa los audios y por supuesto ya estamos recibiendo solidaridades y adhesiones de distintos sindicatos y organizaciones, no solamente de nuestra provincia, sino también de otras provincias que se han enterado lo que está ocurriendo en nuestro sindicato, creemos nosotros que es en medio de una andanada, por ejemplo de reactivación de causas judiciales contra dirigentes de este sindicato, que fue uno de los sindicatos que estuvo al frente de la lucha en la rebelión del mes de junio en el jujeñazo y después de eso vinieron las reactivación de las causas judiciales, las amenazas, hoy a dirigentes y el hecho de querer imputarnos multas millonarias a compañeros dirigentes de este sindicato y no sabemos que más querrán hacernos”.

Por otra parte, López remarcó, “nosotros, es decir los municipales y la dirigencia, los delegados, los compañeros vamos a defender nuestro sindicato, porque entendemos que es la herramienta que va a seguir defendiendo en la calle y va a seguir denunciando cada atropello a los derechos de los trabajadores municipales”.

Respecto al accionar de la justicia expresó, “en realidad los que hablan de la complicidad con la Policía y el Gobierno son ellos y el objetivo de ellos era únicamente tomar el edificio para poder negociar cargos, tanto en la Municipalidad como en el ámbito provincial y poder obtener dinero según los audios, ellos ya habrían hecho en un gremio de la construcción acá en nuestra provincia, ese fue el objetivo real que, según los audios, motiva a esta gente que no es municipal, solamente está liderada e incentivada por un trabajador municipal dirigente de la UCR a llevar y a cometer este delito, así que solicitamos a las autoridades resguarden nuestros sindicatos como lo vamos a hacer los municipales, la integridad de todos y cada uno de los dirigentes y militantes de este sindicato que ha estado y va a seguir estando en la calle denunciando. La actividad que teníamos programada hoy con los compañeros que agradezco están acá presente de la intergremial, era denunciar la falta de paritarias, denunciar los salarios de hambre que estamos sufriendo y denunciar todas las peripecias que pasamos los trabajadores del ámbito estatal en nuestra provincia y seguir peleando”.

Para finalizar añadió, “según lo que consta los audios, esa fue la forma que actuaron en el gremio de la construcción y es la forma la que quieren actuar en este sindicato y no se lo permitimos ni se lo vamos a permitir, no descartamos que quieran hacer lo mismo en otras entidades, nosotros miedo no tenemos, pero si tomamos los recaudos necesarios y sabemos cómo defendernos. La denuncia la realizamos a las 3:30 de la mañana, pero recién a las 9 de la mañana apareció un móvil policial para preguntarnos, qué era lo que estaba sucediendo y le explicamos dónde estaba el grupo de delincuentes que pretendía llevar adelante esta acción que estaban a 100 metros de nuestro sindicatos sobre avenida Pueyrredón, que de hecho están las cámaras de seguridad en esa zona, así que espero que no se arruinen y justo no se borre lo que pasó en ese momento y a esa hora, que estén disponibles para que la Justicia pueda actuar, nosotros los dirigentes, delegados y compañeros hemos resguardo nuestro edificio, solamente llegaron a estar a 100 metro, pero no avanzaron eran entre 40 o 50 personas”.

Los audios:

Audio 1

-Jorge Rubén Jurado: Gordi, ¿cómo te va?, mañana si o si nos estamos juntando a las 7:00 hs, porque ya le hablé al Jefe de Infantería y van a caer ellos a las 08:00 hs., 08:15 hs, 8:30 hs. van a caer, yo les dije que caigan 08:30 hs. cosa que nos den tiempo a hacer la operación. Decile a los changos que lleven sus juguetes, .22, .45, pero que lleven, así entramos de prepo, de una entramos, le hacemos ver.

Audio 2

-Gordi: Entramos a las 08:00 hs. tenemos hasta las 8:30 hs. para entrar, después ya interviene la cana, no ves que la cana está con nosotros

Audio 3

-Gordi: Entonces hay guita.

–Juan: Gordi, con que lleves 30, 40 vagos ya está, ¿para que quiere juntar 200? Es al pedo, vos tenés que tener gente afuera también por si se arma adentro. Yo armé a todos los changos, voy a andar en los autos.

-Gordi: Juan, claro, tenés razón vos, ellos si se arman ya estamos adentro Juan, ya no pueden hacer nada, ellos si quieren volver a meterse al gremio, nosotros no lo vamos a dejar, son 100 vagos adentro, ¿quién va a entrar con 100 vagos, calzados como vamos a estar calzados todos? No, olvídate. Se van a cagar, seguramente si entran se van a morir. Están cagados de miedo.

Audio 4

-Gordi: Cómo yo les dije a todos los vagos: entramos, ganamos; todos los vagos están decididos no nos importa nada, nosotros si tenemos que liquidar nos vamos a liquidar en ese sentido- yo les dije no, no hay que liquidar hay que ir y sacarlos y si nos agarramos a las piñas, nos agarramos. –Nico: Che, ¿y nosotros con quién estamos al final? Nosotros estamos con Corcho y el Gobierno, Corcho del Moreno, el petisito. Es más que Neira el vago, Neira (Secretario General de la UOCRA) entró sin nada, Neira gana porque lo apoyó Morales, al apoyarlo Morales, me hablan a mí y me dicen: che Gordi, llevá a los vagos de Moreno; lo hablan a Vieja del Lobo (Gimnasia y Esgrima de Jujuy) y lleva a los vagos del Lobo, se han juntado 8 barras y era contra el Beto Cardozo, el Chato y nosotros le hemos ganado, a ellos le hemos ganado y a los vagos del Ramal.

-Nico: ¿A dónde nos vemos mañana y a qué hora?

-Gordi: Yo voy a estar en el Club Lavalle a las 07:30 hs. Pero ya llévate una mochila con tu celular y tu cargador. Ahí nos van a dar comida, gaseosa, todo; el vago ya está preparado con mercadería, guita, ya está listo con todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es entrar. –Nico: entrar y copar nomás.

–Gordi: y si pinta algo los mandamos a los más picantes. Yo siempre voy al frente, si me hacen pingo me hacen pingo, pero yo sé que vos vas al frente y te haces ver con todos. En la UOCRA todos los maricones estaban cagados de miedo y yo fui al frente con mi cuñado Mateo y el que recibió más perdigones he sido yo. Pero ahora estás vos, estoy yo, está Totino con los sanqueros, Culimono de las 370 de Moreno, ese vago no le importa nada, si es así se meten. Haceme caso no te vas a arrepentir, cuando llegue fin de año vas a tener así la Papota.

-Nico: ¿es necesario ir calzados?

–Gordi: Para hacer dar miedo, llevá vos, mis amigos están llevando dos

–Nico: ¿no va a ser garrón, por las dudas eso?

–Gordi: no, porque la policía está con nosotros, por eso te digo vos tenés que llevar uno en la mochila, vos tenés que llevar lo tuyo, cosa que cuando yo te lo presente al capo, che Corcho vení, un ratito va a ser, mirá esta es mi gente, este es el loco del B6, no hace falta que le hagas ver. Hay que entrar, le sacamos a esos putos, que son 10 o 15 no sé, los sacamos. Entramos y tapamos y ellos van a tener que aflojar.

–Nico: Claro no el tema era a mí me llamaba la atención el tema de la yuta, si vamos calzados hay que tirar negro si pinta

–Gordi: si ellos tiran hay que tirar, yo no voy a dejar que ellos tiren, vamos entrando y vos pa pa pa, vamos a empezar a tirar tirar tirar y vamos a entrar. ¿vos te crees que ellos van a tirar y no se van a esconder? Vos tiras y los otros si te tiran vos tenes que esconderte. Eso es lo que estábamos hablando. Si ellos tiran, tiramos nosotros también. Aparte no pueden tirar porque hay cámaras. Entramos limpios, si de última se arma por eso te digo deciles a los vagos que vayan con capucha y gorro.

-Nico: no nos dejemos ver.

Audio 5

-Gordi: Vos explicale que se lleven su celular, su cargador, porque ahí vamos a estar hasta el otro día, no?

-Nico: Claro, eso es lo que habías hablado que va a haber una plata antes de las fiestas.

-Gordi: 200 lucas y puestos de trabajo.

–Nico: Pero los laburos esos es lo que más me importa. Hay uno, hay uno que no puede conseguir laburos ni nada, está re quemado el chavón.

-Gordi: Hay un vago de San Isidro, que se encadenó. Él está con nosotros.

-Nico: Pizzani, Pizzini. Algo así, es un petiso canoso. Estaba en el penal por homicidio.

-Gordi: están todos los más jodidos con nosotros.

-Gordi: yo entro al S.E.O.M sin casco. Empiezo a meter, vos estás conmigo. Bueno, Corcho, yo quiero que entren estos cinco primero. A barrer, al SEOM, no sé. Y los otros cinco ya vemos nosotros porque nos quedan cinco a todos.

–Nico: Claro, son cinco, verdad.

-Gordi: Cinco para todos, son cinco por diez, son cincuenta vagos. Cincuenta puestos que nosotros podemos decirle, como ya hemos arreglado con el gobierno, ché, ¿sabes qué? Mándamelo a estos vagos a Vialidad, no sé, ¿qué se yo? Al Carmen, a limpiar, no sé. Pero con un contrato.

Por Mauro Ruiz – L24HJ