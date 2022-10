Grave denuncia contra policías de Libertador General San Martín por agredir a una joven trans

La señora Dilma Gareca, denunció sobre el ataque que recibió su hija Jazmín Sánchez una joven trans de la ciudad de Libertador, Ledesma, por parte de efectivos de la Policía, quienes ejercieron violencia contra ella.

La Madre de la víctima Dilma Gareca comentó, “el día 30 de julio yo salgo a cenar y volví como a las 2:30 de la mañana y cuando llegó casa mi hija dice que iba a salir a dar una vuelta y le digo que bueno, ella me pide para comprarse algo y le doy 2.000 pesos, salió a las 2:30 y en el video se ve la agresión a mi hija por los policías”.

Contó además, “ella llego a la plaza Sarmiento y se encontró con 2 amigas que cruzaron al frente a comprar una cerveza, mi hija recién había llegado y al poco tiempo la Policía en el lugar comienzan a correr a la gente como hacen siempre y llegan hasta donde estaba Keila que estaba sentada al lado de un cartelito por lo que relata ella y las amigas, es decir que llega la Policía y le dice que se deben retirar, entonces ella como tiene las rodillas hinchadas les dice que esperen y les responden ‘que te haces la pesada, ya levántate’ y le dice ‘para que no ves que no me puedo levantar porque tengo las rodillas hinchadas y no puedo caminar’, así que ella se levanta y va hacia su moto porque ella sale en moto porque no puede caminar mucho y a todo esto los policías no querían esperar que ella se levantara y ella apenas llega a su moto se sube al rodado y va un policía del grupo y le dice que no se haga la picara porque te tenes que ir y luego va uno y le pega una patada en la pierna y la tira al piso y ella al caer al piso va una policía de apellido Figueroa la toma del cuello para esposarla estando ella en el piso”.

Prosiguió relatando, “a todo eso la amiga gritaba que no le hagan, así como se ve en el video, entonces se hace soltar y se va, luego otro de los policías de ese grupo de apellido Santos, que creo que con estos 2 nombre se podrá identificar a los demás policías y al que le pega la patada en la pierna”.

Agregando sobre lo acontecido después, “a todo esto luego ella se va mientras sus amigas gritaban que no le hagan así porque tiene la pierna lastimada y después ella llega a casa y me muestra el video donde me dice mira lo que me hicieron y más tarde mi otra hija se entera y me llama preguntando que paso con la gorda, porque ella vio el video y pensaba que estaba lastimada en su pierna más de lo que ya tiene, así que de ahí nos fuimos a la seccional y como sabrá la Policía no actúa rápido y de acá de Libertador nos llevaron a Calilegua, porque decían que en Calilegua no hay mucha gente a diferencia de acá que se demora mucho, entonces no vamos a Calilegua y no había médico de guardia, entonces volvimos al ingenio y ahí estuvimos toda la tarde y no se ha qué hora salimos del hospital, justo estaba de turno el Doctor Murillo, salimos de ahí y volvimos a la Policía porque la chica que nos acompañó nos dejó, pero dejo el papel para que firme el médico de guardia así que estuvimos ahí hasta la noche y eso fue lo que paso el día 30 de julio”.

También dijo, “a las otras chicas no le hicieron nada, es más las empujaban o corrían para que no fueran a defenderla Keila y no las dejaron como eran muchos policías, a las otras chicas no les hicieron nada, pero a la que agredieron, pegaron y la tiraron de la moto como habrán visto en el video es a mi hija, se ve claro como la toman del cuello para esposarla”.

Sobre el comportamiento policial mencionó, “creo que, si es un accionar homofóbico porque ellos no pueden hacer eso, porque ella no estaba molestando ni ofendiendo a nadie, según comenta ellas y las chicas estaban sentada en el cantero, luego los policías van, la corren y la agreden de esta manera”

Luego informó la madre de la víctima, “ayer fuimos a la Regional IV a dejar una nota para pedir una reunión con todos los jefes y comisarios de Ledesma para que esto no suceda y creo que la misma Policía debería hacer un estudio psicológico para que esta gente no salga a la calle porque esos son unos dementes que no pueden hacer esto con una chica, ni por ser una chica trans, a ella la agredieron, la golpearon y al estar en el piso la quisieron esposar”.

“Keila estuvo todo el día en el doctor quien puso luego en el certificado médico que ella tenía traumatismo en la rodilla y cuando volvimos a la casa la llamo el doctor Guerrero de Jujuy del Concejo de la Mujer”.