Grave denuncia contra la Municipalidad de San Pedro de Jujuy

Un hijo de un ex empleado municipal denunció que no se quiere aplicar la ordenanza vigente para familiares de empleados municipales fallecidos y que le quieren dar un plan municipal.

Se trata de Pablo Vera, quien es hijo del empleado fallecido con 40 años de servicios en la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y de acuerdo a lo resuelto por el hijo del intendente Julio Bravo, no le corresponde entrar en su reemplazo.

El perjudicado Pablo Vera comentó, “tuve un caso particular, mi padre falleció un 21 de febrero, él era empleado municipal con 40 años de servicio, presentamos todos los papeles como debíamos en tiempo y forma y las veces que nos respondieron nos hicieron dar vueltas diciendo que me darían una solución y transcurrido el tiempo se cerraron hoy por hoy el intendente lamentablemente no está cumpliendo la ordenanza que corresponde al empleado municipal”.

Además agregó, “por otra parte lo que me ofrecían era un plan municipal que no cumple lo que indica la ordenanza, en primera instancia hable con el intendente después el me deja con su hijo y él es quien me ofrece el plan municipal, el cual fue rechazado porque mi padre con 40 años de servicio no correspondía un plan municipal y nosotros al estar descontento con esto no quisimos aceptar a no ser de que se cumpla lo que dice la ordenanza”.

Luego Vera mencionó, “no sé qué cargo tiene el hijo del intendente, a principio el intendente estuvo hablando con mi hermano luego debió salir y lo dejo al hijo, no sé porque tengo que hablar con él porque se recibió hace poco de abogado, pero en la Municipalidad no trabaja, entonces me pareció una falta de respeto porque el intendente es quien autoriza todo, además fuimos al Concejo Deliberante donde no estaban al tanto de nada, nos atendió el concejal Jurado quien nos dijo que si nos correspondía y luego de los tiempo de política fuimos de nuevo y nos dijo que no nos podía ayudar porque el ya no era el presidente del Concejo y a raíz de eso seguimos viendo de qué manera podemos solucionar esto porque no corresponde lo que nos quieren dar”.

En referencia a quien es el sustento del hogar señaló, “hoy por hoy está mi madre, a esto presentamos el estudio que sufre cataratas, tiene que hacerse operar, tiene arritmia en el corazón constantemente la tuvimos llevando a la clínica por problemas respiratorios, en una clínica una internación demanda mucha plata, tuvimos que juntar plata y pedir préstamos para viajar y llevarla a Tucumán para que se haga estudios, ella actualmente cobra una pensión de madre de 7 hijos de aproximadamente 16.000 pesos con aumento y eso es el sustento que dicen ellos, aparte en mi casa había una zapatería la cual manejaba yo en su debido tiempo, hoy por hoy las maquinas quedaron ahí pero eso siempre lo hice yo y ellos se cubren con eso, pero en ningún lado dice la ordenanza que eso es justificativo para que no te den lo que corresponde”.

Para finalizar remarcó, “la única solución que brindo el municipio es ofrecer un plan municipal de 10.000 pesos y según como uno se comporte y si sos eficiente en años te darían un plan un poco más para cobrar, es decir que de acuerdo a como uno funcione va a ir cambiando después de no se cuánto tiempo a jornalizado”.