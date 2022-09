Grand Prix Internacional de tenis de mesa y Campamento de Entrenamiento en Libertador

Se jugó entre el miércoles y domingo en Libertador General San Martín, ambos eventos tuvieron como sede el Complejo “Carmelo Maggioni” del Colegio Técnico Ingeniero Herminio Arrieta.

Entre los días 14 y 18 de septiembre se vivió el Libertador una gran fiesta del tenis de mesa nacional, ya que, en forma continuada, se llevaron a cabo 2 eventos de gran importancia: un Campamento de Entrenamiento para jugadores sub 13 y el Grand Prix Internacional “Las Yungas 2022”.

Del Campamento de Entrenamiento participaron más de 20 chicos sub 13 seleccionados de Escuelas Deportivas de Jujuy, Salta y Santiago del Estero, tuvo como objetivo fundamental fortalecer el desarrollo técnico y táctico de jugadores en etapa de desarrollo en el tenis de mesa. El mismo se realizó los días 14 y 15 de agosto y estuvo a cargo de los profesores Ezequiel Cerpa, Ignacio Saracho y Eber Calosso.

El Grand Prix se desarrolló entre el 16 y 18 de septiembre, y en él hubo una notable inscripción de más de 200 atletas procedentes de distintos puntos geográficos del país e incluso de algún jugador de Bolivia. Estuvieron presentes, Buenos Aires, Capital Federal, Río Negro, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Salta, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Jujuy, quienes presentaron buena parte de sus mejores jugadores al torneo, logrando que el mismo tenga un nivel de competencia muy alto.

Las categorías que se jugaron fueron desde menores sub 9 hasta Todo Competidor (Mayores), tanto en Damas como en Caballeros.

En un contexto de participación de jugadores de gran nivel, a los jujeños les costó acceder a instancias de podios. Sin embargo hubo cuatro de ellos que se consagraron campeones 3 en categorías individuales y 1 en dobles.

Los títulos fueron conseguidos por: Santiago Vergara (sub 9 caballeros), Lautaro Aguaysol (sub 23 caballeros), Ana Zapatero Heit (Damas Toda Competidora) y Martín Zapatero Heit (en dobles sub 19 caballeros en pareja con el boliviano Fernando Fernández Monterrey).

Además de los mencionados hubo varios jujeños más que integraron podios de segundos o terceros lugares. He aquí un resumen de los jujeños destacados que accedieron a zona de premiación:

Milena Montaño: 2º lugar damas sub 9

Rosario Ríos y Lucila Álamo: 3º lugar compartido en damas sub 9

Sol Gerónimo Alfaro: 3º lugar damas su 11

Malena Giménez: 3º lugar en damas sub 13, damas sub 15 y dobles sub 13.

Jazmín Tejerina: 3º lugar en damas sub 15

Milagros Cardozo: 3º lugar en damas sub 17 y sub 23

Daniela Zapatero Heit: 2º lugar damas sub 23 y 3º lugar en Toda Competidora.

Ana Zapatero Heit: Campeona Damas Toda Competidora.

Selene Tejerina: 3º lugar damas sub 23

Santiago Vergara: Campeón caballeros sub 9

Martino Recupero: 2º lugar caballeros sub 9

Bastian Bozo: 3º lugar caballeros sub 9

Emanuel Benítez: 3º lugar caballeros sub 11

Martín Zapatero Heit: Campeón dobles sub 19, 2º lugar en caballeros sub 17 y 3º lugar caballeros sub 19.

Maciel Farfán: 2º lugar Caballeros sub 23, 3º lugar caballeros sub 19 y 3º lugar en dobles Todo Competidor.

Miguel Barja: 3º lugar caballeros sub 19 y sub 23. 3º lugar en dobles Todo Competidor.

Lautaro Aguaysol: Campeón caballeros sub 23 y 2º lugar en dobles Todo Competidor.

Javier Aguaysol: 2º lugar en dobles caballeros Todo Competidor.

El presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy, Moisés Gallo Rocha, se mostró muy conforme con la repercusión que tuvo el torneo ya que todos destacaron la prolijidad con que se montó el gimnasio de competencia, la calidad de los premios y los competidores, por sobre todo la calidez de los anfitriones. Todo esto quedó registrado por las autoridades de la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

Como “valor agregado”, el torneo tuvo permanente transmisión “en vivo” a través de las redes sociales gracias a la provisión gratuita de internet de la empresa Teleaudio S.A.

Reconocimientos especiales

Esta actividad sirvió como “excusa” a los dirigentes actuales para hacer un reconocimiento a ex dirigentes, entrenadores, colaboradores, jugadores y dirigentes de otras provincias.

El Municipio local premió a los jugadores Nahuel Álamo y Malena Giménez por su reciente consagración como campeones argentinos de Dobles Mixtos. En tanto la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy entrego un reconocimiento al dirigente salteño Enrique Varela y al formador de Campeones Nelson “Freddy” Cancino.

Pero el momento más emotivo se vivió cuando la Asociación, en agradecimiento a quienes “marcaron el rumbo” en el Tenis de Mesa de Libertador y Jujuy en general, brindó un merecido homenaje a los dirigentes que en las décadas de los 80 y 90 sentaron las bases de cómo se forman campeones. Asistieron al mismo: María Faus, Miguel Álamo, Luis Carrizo, Oscar Moriénega y Rubén Giménez, quienes se llevaron una muestra de agradecimiento de todos los presentes.