Gran Hermano 2022: ¿Quiénes son los cuatro nominados de esta semana?

Se llevó a cabo una nueva Gala de Nominación en la casa más famosa del país. Enterate quienes fueron los cuatro participantes que quedaron en la placa de Gran Hermano 2022 esta semana.

Se llevó a cabo una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2022(Telefe), y la placa se definió entre cuatro participantes, algunos inesperados y otros no tanto, uno de ellos en especial.

La primera en entrar al confesionario fue Julieta, “no me voy a basar en la afinidad, me voy a basar en el juego, en la estrategia y en la prueba del líder que salió Maxi”. Le voy a dar 2 votos a Camila, “me parece extraño que quiera reafirmar que no está contra nosotras, y no le creí que no sabía nada de nosotras”. Luego le dio uno a Thiago.

Le siguió Marcos, que votó a Lucila por afinidad, y a Ariel por el mismo tema. “Está todo bien pero siento que tengo más afinidad con otras personas”, dijo.

Agustín le dio dos votos a Camila y uno a Thiago. “me gustaría que estén en esta placa, quiero “bidonear” la placa, significa hacer todo lo posible para que estén”.

Alfa votó a Ariel en primer lugar, “no termina de cerrarme las cosas que hace, que pretende dejar en offside a alguien ante el público”, y luego a Thiago, porque “hace días quiere probarse y quiere ver como es estar en placa” .

La placa de nominados de Gran Hermano 2022, cada vez más dividida

Siguió Thiago, que nominó a Camila porque no tiene relación, y luego a Ariel, por el mismo motivo. Luego fue el turno de Nacho “por estrategia. Quiero que quede en la placa”, dijo, y luego votó a Alfa: “ya saben como nos llevamos y como nos vamos a seguir llevando”, dijo.

La Tora le dio sus primeros dos votos “por juego” a Thiago, y luego nominó a Camila por “comentarios que no me gustaron”. “Quiso meter mala leche con las chicas y no va conmigo. Quiero probarla aunque la otra vez la salvaron en primer lugar”, sumó.

Romina le dio dos votos a Agustín, “no le creo nada, no soy rencorosa pero no me olvido cuando me dijo pelotu.., cuando aprovechó conflictos, lo que digo siempre… el juego sucio no lo comparto”. Luego le dio otro voto a Nacho, “tuve muchos roces”.

Le siguió Daniela, “mis primeros dos votos son para Agustín, y es un rival gigante que tengo”, dijo; y el segundo voto fue para Thiago, “me costó decidir”, dijo, pero “él se quiere ver en placa, además Maxi es el líder y quiero ver cuán fuerte es su relación con él”. Así, “Venganiela” demostró que está haciendo lo que prometió, y su venganza está en marcha.

Continuó Maxi, el líder de la semana, y le dio dos votos a Walter por afinidad, y porque “es la persona más opuesta a mi con quien me ha tocado convivir, la soberbia no la puedo tolerar”. El segundo voto se lo dio a Agustín “por estrategia”.

Luego llegó el turno de la espontánea de Camila: le dio sus primeros tres votos a Thiago porque “no le gusta la falta de respeto”, y le dio dos a Nacho. La nominación final fue la de Nacho, le dio dos votos a Camila por afinidad, y uno a Agustín.

Así, quedó definida con 9 votos para Thiago y Camila, 5 para Agustín y Nacho cada uno, 4 Ariel, 3 Walter, 2 Lucila y uno Marcos. Los nominados y quienes quedaron definitivamente en la placa fueron Thiago, Camila, Agustín y Nacho.

