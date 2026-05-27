Gran Batalla de Arqueros de la Escuela de Arqueros Sportivo Catalano

La Escuela Sportivo Catalano organiza para el sábado 11 de julio la segunda edición del año del torneo Keeper Kombat en el Complejo SUETRA. Participan categorías desde los 6 años hasta libres, con ranking provincial y Copa de Campeones en juego.

El sábado 11 de julio, el Complejo SUETRA de la ciudad de Perico será el escenario de la segunda edición anual de la Gran Batalla de Arqueros, el torneo bajo el formato Keeper Kombat que organiza la Escuela de Arqueros Sportivo Catalano, conducida por el profesor Matías Llanos.

El certamen ya tiene historia en Jujuy. Llanos fue quien trajo este formato a la provincia y lo instaló como un espacio propio para los guardametas, un puesto que en la dinámica habitual del fútbol rara vez ocupa el centro de la escena. «La idea es fomentar el deporte, dándole otra validez e interés a los arqueros, donde ellos puedan destacarse y ser los partícipes de todo esto», explicó el organizador.

Ranking y Copa de Campeones

Esta edición incorpora una novedad que le da continuidad a la temporada: los resultados de cada torneo suman puntos en un ranking provincial, disponible en el sitio oficial torneoskeeperkombat.com.ar, donde los participantes también pueden realizar su inscripción y seguir su desempeño. Los arqueros mejor ubicados en ese escalafón clasificarán a la Copa de Campeones, que se disputará en diciembre.

Categorías

El torneo contempla siete divisiones, desde las inferiores hasta el segmento veterano:

— Infantiles: nacidos en 2019-2020 (6 y 7 años), 2017-2018 (8 y 9 años), 2015-2016 (10 y 11 años), 2013-2014 (12 y 13 años) y 2011-2012 (14 y 15 años).

— Mayores: Categoría Libre (desde los 16 años) y Categoría Senior (desde los 35 años).

Inscripción y premios

El costo de inscripción es de $ 35.000.

Cada competidor recibirá una colación y medalla. En materia de premios, se reconocerán los cuatro primeros puestos de cada categoría, y el campeón se llevará un par de guantes profesionales.

Para inscribirse o consultar, los interesados pueden comunicarse con el profesor Matías Llanos al celular 2915397125.