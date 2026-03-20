Graciela Alfano se autoconvocó para entrar a Gran Hermano

Frente a los rumores sobre la salida de Andrea del Boca, la mediática confirmó que está negociando un contrato millonario con Telefe.

En medio del revuelo por la supuesta salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: Generación Dorada, el nombre de Graciela Alfano comenzó a sonar como su posible reemplazo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la mediática se habría autoconvocado para ser una de las futuras figuras dentro del reality e incluso estaría negociando un contrato millonario para ingresar.

A raíz de los rumores sobre su ingreso, Alfano dialogó con Intrusos (América TV) y confesó estar en contacto con la producción de Telefe: “Y, yo soy creativa. Yo no sé si van a aguantar eso. Lo que puedo decir es que ahí está la opción. Por supuesto, mi cabeza no para”, explicó.

En la misma línea, aseguró ya tener «ideas» sobre qué cosas realizar una vez dentro de la casa de Telefe: «Cuando yo le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas, me divierte. Yo entro en un lugar, entro a divertirme, a hacer lo que yo sé hacer: que es show y rating».

Con su posible ingreso a la competencia, la mediática se perfila como una contrincante fuerte que podría sumar un picante a la casa que va en contra de «las plantas».

“Ya se sabe cómo soy. Ya se sabe que yo entro en un lugar y nadie queda quieto”, insistió.

Por último, no se mostró temerosa al tener cámaras sobre ella durante las 24 hs del día: “En esto me expongo, estoy más allá del bien y del mal, tengo una mente muy abierta. Hay que poder hablar ahí adentro en la casa”.