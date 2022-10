Gonzalo Higuaín se despidió del fútbol: “Se acabó lo que más amé”

El Pipita fue titular en la derrota del Inter Miami ante New York FC por 3 a 0 y cuando terminó el cotejo se arrodilló en el campo de juego del estadio Citi Field y se largó a llorar mientras era saludado por compañeros y rivales.

Gonzalo Higuaín expresó su emoción tras cerrar su etapa como futbolista profesional luego de una extensa y exitosa carrera que concluyó tras la eliminación de Inter Miami en los playoffs de la liga MLS.

“Se acaba lo que más amé como trabajo durante la mitad de vida, 17 años y medio de carrera. Me voy con la conciencia tranquila y orgulloso porque di todo hasta hoy”, manifestó el “Pipita” luego de disputar su último partido con la camiseta de Inter Miami.

“Lo más importante es dar todo y yo siento eso”, resumió Higuaín, quien hace dos semanas había anunciado su decisión de retirarse del fútbol.

Higuaín fue titular, disputó todo el encuentro y cuando terminó se arrodilló en el campo de juego del estadio Citi Field y se largó a llorar mientras era saludado por compañeros y rivales.

“I was very happy at this club and am very grateful to everyone at Inter Miami” – Gonzalo Higuaín

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2022