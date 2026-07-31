Golpe al narcomenudeo: múltiples allanamientos, más de 2 kilos de estupefacientes secuestrados y 15 detenidos

Los procedimientos se realizaron entre ayer y hoy, en Libertador General San Martín, Palpalá y San Salvador de Jujuy, con intervención de las Fiscalías Especializadas en Narcomenudeo.

Como resultado de distintas investigaciones impulsadas por las Fiscalías Especializadas en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación, junto a ayudantes fiscales, personal de las Brigadas de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y la Dirección General de Narcotráfico, y con medidas autorizadas por los Juzgados con competencia en la materia, se concretaron 12 allanamientos en las ciudades de Libertador General San Martín, Palpalá y San Salvador de Jujuy.

Los procedimientos permitieron la detención de cinco personas y el secuestro de 2.128,2 gramos de cocaína y/o pasta base y 283,28 gramos de marihuana, sustancias que fueron retiradas de circulación.

Asimismo, durante las medidas judiciales se incautaron teléfonos celulares, balanzas, cámaras de seguridad, DVR, chips telefónicos, tarjetas bancarias y más de 800 mil pesos en efectivo, además de otros elementos de interés para las investigaciones.

Las personas detenidas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de las Fiscalías intervinientes, en el marco de causas por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron el trabajo coordinado entre fiscales, ayudantes fiscales, las Brigadas de Narcotráfico, la Dirección General de Narcotráfico y los órganos jurisdiccionales, que permitió avanzar en las investigaciones y concretar los procedimientos desarrollados en distintos puntos de la provincia.