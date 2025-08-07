Gobierno y Cámara de la Construcción fortalecen el empleo en Jujuy

Participaron del encuentro el presidente de la Cámara, Nicolás Bencio, y Carlos Villanueva, miembro de la comisión directiva.

En el marco de la política de fortalecimiento del empleo impulsada por el Gobierno de la Provincia, el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez Garcia, junto al Secretario de Trabajo, Andrés Lazarte, mantuvo una reunión con representantes de la Cámara de la Construcción para avanzar en una agenda común que permita mejorar las condiciones laborales del sector y potenciar la generación de empleo local.

En la oportunidad, abordaron temas clave, como la certificación de pagos de jornales, los mecanismos de inspección laboral y la situación actual del sector de la construcción en la provincia.

Lazarte destacó que “el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, conducido por Normando Álvarez García, busca articular acciones concretas con todos los sectores productivos para proteger los derechos de los trabajadores y fomentar el desarrollo del empleo genuino”.

En ese sentido, se acordó la creación de una mesa de trabajo conjunta que tendrá continuidad en un segundo encuentro, con el objetivo de establecer criterios comunes para los controles, las inspecciones y los procesos administrativos que vinculan a las empresas con el Estado.

Además, se trató la alta litigiosidad que presenta el sector y las expectativas en torno a la implementación de las comisiones médicas obligatorias contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Esta herramienta, próxima a ponerse en vigencia en la provincia, permitirá mejorar los tiempos de resolución y reducir los conflictos judiciales, garantizando mayor eficiencia y seguridad jurídica.